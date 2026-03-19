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Chuck Norris es hospitalizado tras emergencia médica en Hawai

Según el medio especializado TMZ, el legendario actor de “Walker, Texas Ranger” se encuentra de buen ánimo

19 de marzo de 2026 - 3:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
ARCHIVO - En esta foto del 2 de diciembre de 2010, el actor Chuck Norris tras una ceremonia en Garland, Texas. El manager de Norris dice que el astro de "Walker, Texas Ranger" no estuvo presente en el asalto fatal de la semana pasada en el Capitolio estadounidense. Una foto de un hombre que se parece a Norris aparentemente con un miembro del motín comenzó a ser tendencia en internet. (AP Foto/Tony Gutiérrez, Archivo) (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El actor y experto en artes marciales, Chuck Norris, ha sido hospitalizado en Hawai por una emergencia médica no especificada, según informó el medio especializado TMZ.

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Fuentes con conocimiento directo señalaron a la publicación que en las últimas 24 horas una emergencia médica llevó al actor de “Delta Force” a un hospital en la isla de Kauai, y que, pese a la situación, se encuentra de buen ánimo.

Norris estaba entrenando en la isla el miércoles y, según uno de sus amigos, habló con él por teléfono y lo notó de buen humor, incluso haciendo chistes.

El pasado 10 de marzo, Norris celebró su 86 cumpleaños y en redes publicó un video en el que se le observa entrenando y en el que dice la frase: “Yo no envejezco, yo subo el nivel”.

Norris es conocido por su trayectoria en el cine de acción y las artes marciales, con títulos emblemáticos como “The Way of the Dragon”, donde compartió pantalla con Bruce Lee, así como por protagonizar la popular serie televisiva “Walker, Texas Ranger”.

Además de su carrera en Hollywood, Norris es un experto en varias artes marciales y se convirtió en una figura icónica de la cultura popular, impulsado también por los conocidos “Chuck Norris facts”, frases satíricas y humorísticas sobre el actor que circulan en internet.

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Breaking NewsHawaiEmergenciasSaludArtes marciales
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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