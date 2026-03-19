Chuck Norris es hospitalizado tras emergencia médica en Hawai

El actor y experto en artes marciales, Chuck Norris, ha sido hospitalizado en Hawai por una emergencia médica no especificada, según informó el medio especializado TMZ.

Fuentes con conocimiento directo señalaron a la publicación que en las últimas 24 horas una emergencia médica llevó al actor de “Delta Force” a un hospital en la isla de Kauai, y que, pese a la situación, se encuentra de buen ánimo.

Norris estaba entrenando en la isla el miércoles y, según uno de sus amigos, habló con él por teléfono y lo notó de buen humor, incluso haciendo chistes.

El pasado 10 de marzo, Norris celebró su 86 cumpleaños y en redes publicó un video en el que se le observa entrenando y en el que dice la frase: “Yo no envejezco, yo subo el nivel”.

Norris es conocido por su trayectoria en el cine de acción y las artes marciales, con títulos emblemáticos como “The Way of the Dragon”, donde compartió pantalla con Bruce Lee, así como por protagonizar la popular serie televisiva “Walker, Texas Ranger”.