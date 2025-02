“Cónclave” y Timothée Chalamet ganan en los Premios SAG

“¡Vaya!”, dijo Ralph Fiennes, astro de “Cónclave”, al subir al escenario. “No he sido elegido para hablar. He sido designado para hablar en nombre de nuestro cónclave, nuestro elenco.”

Los últimos tres ganadores del premio al mejor elenco —“Oppenheimer”, “Everything Everywhere All at Once” (“Todo en todas partes al mismo tiempo”) y “CODA” (“CODA: Señales del corazón”)— también ganaron el premio a mejor película en los Oscar. Todos menos uno de los ganadores de actuación de SAG en los últimos tres años también han ganado el Oscar. La única excepción fue Lily Gladstone, quien ganó el premio SAG a mejor actriz el año pasado por “Killers of the Flower Moon” (“Los asesinos de la luna”), pero el trofeo del Oscar fue para Emma Stone por “Poor Things” (“Pobres criaturas”).