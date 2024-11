Convertir “Wicked” en película: el gigante reto que su director describe como “casi una misión imposible”

“Traer este musical al cine ha sido casi una misión imposible”, comentó el director Jon M. Chu (”In the Heights”, “Crazy Rich Asians”) durante una conferencia de prensa para promover el estreno del primer filme. “Y en gran parte por eso hubo que hacerlo en dos películas. Pero para mí cada una captura el sentimiento que yo tuve la primera vez que yo vi el musical con mi mamá en San Francisco, antes de que hiciera su estreno en Broadway. Fue una experiencia inolvidable. Recuerdo exactamente la emoción de ver como la historia le dio un viraje nuevo a las convenciones de The Wizard of Oz y sentir como el público se enamoró perdidamente de Elphaba y Glinda y la amistad que hay entre ellas. Esta primera película es sobre trasladar eso a la pantalla grande.”

“Jon lleva esperando dos décadas para hacer esta película”, aseguró Michelle Yeoh durante la rueda de prensa virtual del filme. La ganadora del Óscar por “Everything Everywhere All At Once” insistió que “no hay que ser un experto del mundo de Oz para reconocer la magia de esta historia y la dirección de Jon la ha expandido aún más con su propuesta cinematográfica”. Esto incluyó el tratar que todo lo que el público en pantalla no dependiera de tecnología digital.