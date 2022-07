La taquilla veraniega dio indicios de una desaceleración este fin de semana, al estrenarse la cinta animada “DC League of Super-Pets” en los cines de Estados Unidos y Canadá.

El “spin-off” sobre el perro de Superman recaudó $ 23 millones en 4,314 salas, de acuerdo con estimados del estudio publicados el domingo. Aunque fue menos de lo esperado, fue suficiente para reclamar el primer sitio de la taquilla y mandar a la cinta “Nope” de Jordan Peele al segundo lugar en su segundo fin de semana en cines.

Los analistas esperaban que “DC League of Super-Pets” obtuviera $ 25 millones en su fin de semana de estreno, un promedio bajo en comparación con otras cintas animadas durante este verano. En junio, los $ 50.6 millones recaudados por “Lightyear” en su fin de semana de estreno fueron considerados decepcionantes para la cinta de Disney/Pixar que costó $ 200 millones. A principios de julio, “Minions: The Rise of Gru” de Universal recaudó $107 millones en sus primeros tres días.

Pero “Super-Pets” es más comparable a “The Bad Guys” de Universal, que registró $ 97 millones a nivel nacional luego de recaudar $ 23 millones en su estreno, y es un desempeño mucho mejor del obtenido por “Paws of Fury: The Legend of Hank’s” de Paramount, que obtuvo $ 6.3 millones hace varias semanas.

A continuación, las ventas estimadas de boletos del viernes al domingo en cines estadounidenses y canadienses, según Comscore.

1. “DC League of Super-Pets” - $ 23 millones

2. “Nope” - $ 18.6 millones

3. “Thor: Love and Thunder” - $ 13.1 millones

4. “Minions: The Rise of Gru” - $ 10.9 millones

5. “Top Gun: Maverick” - $ 8.2 millones

6. “Where the Crawdads Sing” - $ 7.5 millones

7. “Elvis” - $ 5.8 millones

8. “The Black Phone” - $ 2.5 millones

9. “Jurassic World: Dominion” - $ 2.1 millones

10. “Vengeance” - $ 1.8 millones