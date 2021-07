Suele suceder que cuando un actor logra tener una filmografía tan ecléctica como la que ha construido el venezolano Edgar Ramírez, que en el último año hostigó a Nicole Kidman en “The Undoing” y compartió una crisis familiar cómica con Jennifer Garner en “Yes Day”, este sufre al tener que lidiar con un filme que depende casi completamente de efectos especiales. Sin embargo esa no fue la experiencia de Ramírez para su rol en “Jungle Cruise”, súper producción de Walt Disney Pictures que estrena en los cines de la Isla este jueves. “Yo me sentí como un niño que le regalaron muchos juguetes nuevos” aseguró Ramírez en un aparte exclusivo con El Nuevo Día.

En el filme, el actor interpreta a un conquistador español que cae bajo un maleficio sobrenatural cuando va a las Amazonas en búsqueda del mítico “Árbol de la Vida”. Durante gran parte del filme, la función de Ramírez es antagonizar los avances de Dwayne Johnson y Emily Blunt.

“La realidad es que los avances de la tecnología son tantos hoy en día, que no me tuve que preocupar para nada de ese aspecto con este rol. De hecho, me encantó que se me dio la oportunidad de incorporar los efectos como parte de mi interpretación y constantemente estar hablando con el equipo de efectos especiales para encontrar cosas nuevas que pudiera hacer. Me lo disfruté muchísimo”, insistió el actor.

PUBLICIDAD

Lo otro que fue de su agrado fue poder observar a Dwayne Johnson establecer una atmósfera productiva durante la filmación con todos los departamentos de la producción.

“En muchas ocasiones este tipo de película se siente como una maquinaria donde todas las partes están desligadas. Él se aseguró de que eso no fuera el caso. Su carisma lo destaca frente a las cámaras, pero también es una herramienta que usa muy bien en el set para crear armonía y para lograr que todos quieran dar el máximo por el proyecto”, explicó Ramírez.

En cuanto a su participación en un filme de gran escala de Hollywood, el actor aseguró que “sí quede satisfecho con que mi personaje no fuera solo un villano y se trabajara como un antagonista. Pero la razón principal para aceptar el filme fue tratar de recrear esa magia de las mejores películas de aventura con las que crecí en el cine”.