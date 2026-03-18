Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

“Dune: Parte 3” estrena tráiler oficial con un sombrío Timothée Chalamet como protagonista

La saga creada por Frank Herbert en 1965, es considerada una de las obras más influyentes de la ciencia ficción

18 de marzo de 2026 - 8:50 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Timothée Chalamet es el protagonista de la nueva película "Dune Part 2".
Timothée Chalamet es el protagonista de la nueva película "Dune Part 2". (Captura)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La tercera parte de la saga espacial dirigida por Denis Villeneuve, "Dune: Parte 3“, ya dio a conocer sus primeras imágenes oficiales, despertando gran entusiasmo entre los seguidores de la franquicia.

RELACIONADAS

Esta nueva entrega llegará a los cines hacia finales de 2026 y apunta a cerrar de forma contundente la historia de Paul Atreides. La historia se basa en El Mesías de Dune, la segunda novela escrita por Frank Herbert, por lo que la trama se desarrollará 12 años después de que Paul ascienda al poder como emperador.

El elenco reúne a varias figuras destacadas como Zendaya, Timothée Chalamet, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Anya Taylor-Joy, Jason Momoa y Robert Pattinson, entre otros.

Las primeras imágenes se difundieron poco después de que Chalamet no obtuviera el premio a Mejor Actor frente a Michael B. Jordan, y fueron compartidas tanto por el propio intérprete como por las cuentas oficiales del filme.

Pedro Pascal. Goldie Hawn. Ginnifer Goodwin.
1 / 23 | FOTOS: Los mejores vestidos de los premios Oscar. Pedro Pascal. - Gregory Bull

En dichas fotografías, el protagonista luce visiblemente afectado, con señales de desgaste físico y emocional, lo que sugiere que la historia tomará un rumbo más oscuro y complejo en comparación con las entregas anteriores.

El estreno está previsto para diciembre de 2026, coincidirá con el lanzamiento de “Avengers: Doomsday”, lo que anticipa una fuerte competencia en la taquilla mundial.

“Dune: Parte 2” logró recaudar más de 714 millones de dólares en 2024, a pesar de estrenarse en una temporada con menor actividad comercial, por lo que esta tercera parte buscará superar esa cifra.

La saga “Dune”, creada por Frank Herbert en 1965, es considerada una de las obras más influyentes de la ciencia ficción. Ambientada en un universo donde la política, la religión y la ecología se entrelazan, la historia gira en torno al planeta desértico Arrakis, fuente de la especia más valiosa del cosmos.

A lo largo de los años, ha sido adaptada en cine y televisión, pero la versión de Villeneuve ha revitalizado su popularidad gracias a su enfoque visual, narrativo y su fidelidad al material original.

Tags
DuneHollywood
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 18 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: