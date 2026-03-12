Opinión
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Andrea Bocelli invita a Timothée Chalamet a descubrir la ópera en vivo en sus conciertos

El tenor italiano le extendió una invitación al actor nominado al Oscar tras sus controversiales expresiones

12 de marzo de 2026 - 3:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El tenor italiano Andrea Bocelli. (JAN DZBAN|JAN DZBAN)
Por La Prensa Gráfica / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El reconocido tenor italiano Andrea Bocelli reaccionó a recientes comentarios polémicos del actor Timothée Chalamet sobre la ópera y el ballet, y decidió responder con una invitación muy especial.

En declaraciones exclusivas a PEOPLE, Bocelli, de 67 años, confesó que le sorprendió escuchar a su “compañero artista” referirse a estas disciplinas como formas de arte “a las que a nadie le importan”.

El comentario fue hecho en una plática entre Chalamet y Matthew McConaughey, organizada por Variety y CNN.

Lejos de polemizar, el tenor defendió el valor cultural de estas expresiones artísticas y destacó su vigencia. “Creo que a menudo tendemos a mantenernos alejados de lo que aún no hemos experimentado realmente. La ópera y el ballet son formas de arte que han atravesado siglos y siguen hablando al corazón humano, porque responden a una profunda necesidad de belleza, verdad y emoción”, explicó Bocelli.

El cantante, considerado una de las figuras que más ha contribuido a acercar la música clásica a nuevas generaciones, extendió una invitación directa al actor, protagonista de la película nominada al Oscar, “Marty Supreme”, para que experimente la ópera en vivo.

“Estoy convencido de que un intérprete sensible como Timothée, que comprende el poder de las emociones, podría algún día descubrir que la ópera y la danza se nutren de esa misma fuente. Si alguna vez siente curiosidad, me encantaría invitarlo a uno de mis conciertos”, afirmó.

El italiano también fue irónico al decir que basta con escuchar esta música en vivo durante unos minutos para “comprender por qué, después de siglos, sigue siendo apreciada en todo el mundo”.

Tags
Andrea BocelliÓscar Óperaballet
ACERCA DEL AUTOR
La Prensa Gráfica / GDA
Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios líderes fundada en 1991 que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina...
