Andrea Bocelli invita a Timothée Chalamet a descubrir la ópera en vivo en sus conciertos
El tenor italiano le extendió una invitación al actor nominado al Oscar tras sus controversiales expresiones
12 de marzo de 2026 - 3:30 PM
El reconocido tenor italiano Andrea Bocelli reaccionó a recientes comentarios polémicos del actor Timothée Chalamet sobre la ópera y el ballet, y decidió responder con una invitación muy especial.
En declaraciones exclusivas a PEOPLE, Bocelli, de 67 años, confesó que le sorprendió escuchar a su “compañero artista” referirse a estas disciplinas como formas de arte “a las que a nadie le importan”.
El comentario fue hecho en una plática entre Chalamet y Matthew McConaughey, organizada por Variety y CNN.
Lejos de polemizar, el tenor defendió el valor cultural de estas expresiones artísticas y destacó su vigencia. “Creo que a menudo tendemos a mantenernos alejados de lo que aún no hemos experimentado realmente. La ópera y el ballet son formas de arte que han atravesado siglos y siguen hablando al corazón humano, porque responden a una profunda necesidad de belleza, verdad y emoción”, explicó Bocelli.
El cantante, considerado una de las figuras que más ha contribuido a acercar la música clásica a nuevas generaciones, extendió una invitación directa al actor, protagonista de la película nominada al Oscar, “Marty Supreme”, para que experimente la ópera en vivo.
“Estoy convencido de que un intérprete sensible como Timothée, que comprende el poder de las emociones, podría algún día descubrir que la ópera y la danza se nutren de esa misma fuente. Si alguna vez siente curiosidad, me encantaría invitarlo a uno de mis conciertos”, afirmó.
El italiano también fue irónico al decir que basta con escuchar esta música en vivo durante unos minutos para “comprender por qué, después de siglos, sigue siendo apreciada en todo el mundo”.
