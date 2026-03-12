Andrea Bocelli invita a Timothée Chalamet a descubrir la ópera en vivo en sus conciertos

El reconocido tenor italiano Andrea Bocelli reaccionó a recientes comentarios polémicos del actor Timothée Chalamet sobre la ópera y el ballet, y decidió responder con una invitación muy especial.

En declaraciones exclusivas a PEOPLE, Bocelli, de 67 años, confesó que le sorprendió escuchar a su “compañero artista” referirse a estas disciplinas como formas de arte “a las que a nadie le importan”.

El comentario fue hecho en una plática entre Chalamet y Matthew McConaughey, organizada por Variety y CNN.

Lejos de polemizar, el tenor defendió el valor cultural de estas expresiones artísticas y destacó su vigencia. “Creo que a menudo tendemos a mantenernos alejados de lo que aún no hemos experimentado realmente. La ópera y el ballet son formas de arte que han atravesado siglos y siguen hablando al corazón humano, porque responden a una profunda necesidad de belleza, verdad y emoción”, explicó Bocelli.

PUBLICIDAD

El cantante, considerado una de las figuras que más ha contribuido a acercar la música clásica a nuevas generaciones, extendió una invitación directa al actor, protagonista de la película nominada al Oscar, “Marty Supreme”, para que experimente la ópera en vivo.

“Estoy convencido de que un intérprete sensible como Timothée, que comprende el poder de las emociones, podría algún día descubrir que la ópera y la danza se nutren de esa misma fuente. Si alguna vez siente curiosidad, me encantaría invitarlo a uno de mis conciertos”, afirmó.