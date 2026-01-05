Timothée Chalamet se roba el show: emotivo discurso en los Critics Choice Awards

“Este es el primer show de la temporada de premios, así que empecemos con buenas vibras. Los nominados van a pasar los próximos tres meses juntos, así que acostúmbrense a ver ganar al que gane esta noche. Y los que pierden acostúmbrense a que Quentin Tarantino suba al escenario y les diga todo lo que hicieron mal”.

El monólogo de la comediante Chelsea Handler, conductora de los premios de los críticos de cine y TV que se entregaron anoche en Los Ángeles, comenzó con esas recomendaciones graciosas y completamente acertadas. La ceremonia que repartió las estatuillas a los elegidos por los más de 600 integrantes de la asociación de periodistas de radio y TV marcó el rumbo para el resto de los galardones que vendrán. Es que aunque sus votos no tengan directa influencia en los resultados de los Globos de Oro, los Oscar, ni en los premios que entregan los sindicatos de la industria audiovisual si sirven para darse una idea de qué películas, series e intérpretes cuentan con el mayor impulso para llegar triunfantes al final de la temporada de premios 2026 que se clausurará el 15 de marzo en la entrega de los Oscar.

A diferencia de lo que sucede con otras ceremonias de entrega la de los críticos que emitieron TNT series y HBO Max, no tiene presentaciones musicales ni demasiadas intervenciones de la anfitriona, una forma de ahorrar tiempo y poder repartir las 44 categorías en tres horas, una tarea titánica que también hizo que algunos rubros como el de mejor película extranjera se entregaran fuera del aire, una decisión que ni los Globos de Oro ni los Oscar podrían darse el lujo de tomar dada la importancia que le dan a los espectadores globales y la gran cantidad de votantes internacionales que sumaron en los últimos años.

Chelsea Handler animó la ceremonia. (Chris Pizzello)

Tal vez para compensar el desaire de no poder subir al escenario a agradecer su estatuilla, Wagner Moura, protagonista y productor de "El agente secreto" y su director fueron los elegidos para presentar el premio a la mejor película, el más importante de la noche, que como se esperaba quedó en manos de “One Battle After Another”, de Paul Thomas Anderson que también ganó el galardón a mejor director y el de mejor guion adaptado, aunque ese premio también se entregó durante los cortes publicitarios, lo mismo que el de guion original que fue para Ryan Coogler por “Sinners”. Una decisión especialmente desafortunada de la producción del premio que tuvo unos cuantos tropiezos y bastantes aciertos.

Cassandra Kulukundis, Chase Infiniti, Teyana Taylor y Paul Thomas Anderson a"One Battle After Another". (Chris Pizzello)

Rob Reiner, el hombre más bueno de Hollywood

“Todos en este salón saben que el tipo más bueno de Hollywood era Rob Reiner. Cualquiera que haya pasado tiempo con él que desde el momento que lo conocías lo sentías como un viejo amigo, cuando charlabas con él estaba presente, atento y era gracioso y te hacía un montón de preguntas y no importa si estabas hablando de política, cine o las últimas tendencias en belleza, siempre estaba interesado. Rob y Michele eran incansables defensores de muchas causas importantes, todas surgidas de una misma idea básica: ser una persona decente y que todos debemos ayudarnos unos a otros. Creo que todos estamos de acuerdo en que necesitamos más de eso. Así que aprovechemos esta noche como un recordatorio de esa bondad y de todo lo que Rob y Michele representaban y por lo que lucharon tanto”, concluyó Handler en su monólogo de apertura de la ceremonia de entrega.

Timothée Chalamet dio la sorpresa de la noche

Cuando todo parecía indicar que “One Battle After Another” se quedaría con todas las categorías principales, incluyendo la de mejor actor para Leonardo DiCaprio, ese premio finalmente lo ganó Timothée Chalamet por su trabajo en “Marty Supreme”. Emocionado y nervioso, el actor pidió paciencia a la producción para decir agradecer apropiadamente. “No sé si volveré a estar aquí de nuevo, así que denme un minuto. Estoy más nervioso de lo que pensé que estaría”, confesó el actor, que luego de nombrar a sus compañeros de terna y al equipo del film le dedicó el premio a su novia, Kylie Jenner, que lo miraba desde la mesa. “Gracias a mi compañera de tres años, mi apoyo, no podría hacer esto sin ti, te amo”, concluyó Chalamet en una declaración pública que rápidamente revolucionó las redes.

“Adolescence” sigue adelante

La miniserie de Netflix volvió a coleccionar estatuillas como ya lo había hecho en los Emmy en septiembre pasado y como probablemente lo hará la semana que viene en los Globos de Oro. Anoche, el drama británico, se llevó los premios a mejor miniserie, actriz de reparto (Erin Doherty), actor de reparto (Owen Cooper) y actor protagonista para Stephen Graham, que también fue uno de los creadores de la conmovedora ficción.

Un premio a la libertad de expresión

Jimmy Kimmel agradeció a Trump "por las muchas ridiculeces que hace todos los días”. (Jordan Strauss)

La primera ovación de la noche se la llevó Jimmy Kimmel, el conductor del talk show “Jimmy Kimmel Live!” que se quedó con el premio de su categoría. El triunfo tuvo mucho de revancha después de un año en el que el programa y su anfitrión estuvieron temporariamente fuera del aire debido a un expreso pedido de integrantes del gabinete de Donald Trump y en conflicto directo con él. “El premio de la paz de FIFA habría sido lindo, pero este premio está bien también”, dijo Kimmel sobre el escenario en referencia al reconocimiento que Trump recibió de la Federación internacional de fútbol. “Es una forma de confirmar que no damos a la libertad de expresión por sentado en esta ciudad ni en este país. Quiero agradecer a nuestro presidente, Donald Jennifer Trump (sic) sin el que hoy nos iríamos con las manos vacías. Así que gracias, señor presidente, por las muchas ridiculeces que hace todos los días”, concluyó el conductor.

Una novedad entre muchas repeticiones

Del lado de los premios televisivos hubo premios calcados de los Emmy, “The Studio” y “The Pitt” se llevaron nuevamente las estatuillas a mejor comedia y drama, respectivamente, y la invencible Jean Smart, ganó otra vez como mejor actriz en una comedia por “Hacks”. Pero la novedad la dio el triunfo de Rhea Seahorn, como mejor actriz principal de drama gracias a su labor en la reciente serie "Pluribus", de Apple TV. Amada por los críticos y el público, pero pocas veces reconocida en este tipo de ceremonias a pesar de su excepcional trabajo en Better Call Saul, la estatuilla para Seahorn tuvo sabor a revancha.

Lo peor

Stellan y Benicio, afuera

A diferencia de las predicciones para el resto de la temporada que indicaba hasta ahora que la categoría de mejor actor de reparto se la disputarían entre Stellan Skarsgård (“Sentimental Value”) y Benicio del Toro (“One Battle After Another”), anoche ese rubro quedó en manos de Jacob Elordi por su interpretación del monstruo en “Frankenstein”, de Guillermo del Toro. Quienes ya vaticinaban que el favorito de toda la temporada sería el actor sueco, ante el triunfo de Elordi tendrán que revisar sus pronósticos y tal vez repensar sus votos.

El K-Pop avanza sobre los premios de Hollywood

