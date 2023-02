“De una audición fallida a dos películas y ahora, una serie”, así describe el actor puertorriqueño Armando Riesco su experiencia con la franquicia de “National Treasure”, que después de haber triunfado en la taquilla con sus primeras dos películas, esta semana cerró la primera temporada de la serie en Disney Plus.

La producción graduó a Riesco de ser un personaje terciario en los filmes a tener un rol clave en la serie. Durante las dos décadas que eso tardó en suceder, el talentoso boricua ha construido un resumé ecléctico que lo han puesto a trabajar con directores como Steven Soderberg (Che) y Oliver Stone (World Trade Center) y una impresionante lista de roles destacados en varias series de televisión como “Law and Order”, “Royal Pains”, “A Gifted Man”, “Blue Bloods”, “Power y The Chi”.

Durante una agradable charla virtual, el guionista y protagonista del aclamado largometraje “Seneca”, que estrenó en el 2020 en HBO MAX, habló con El Nuevo Día sobre su experiencia en la serie de “National Treasure” y un adelanto sobre su rol junto a Sarah Jessica Parker en la segunda temporada de “And Just Like That”.

PUBLICIDAD

¿Pensaste en algún momento que te tocaría volver a interpretar al agente del FBI de las dos películas de “National Treasure”?

Para nada. De verdad que no me lo imaginaba. Yo había escuchado de rumores de una tercera película, pero llevan comentando eso por casi quince años. Yo pensaba que ese proyecto ya no se iba a dar. No sabía que había planes para una serie en Disney Plus y mucho menos que yo iba a ser parte de ella.

¿Te explicaron el arco dramático de tu personaje en la narrativa de esta primera temporada o te enteraste mientras te fueron entregando los libretos de los episodios?

Fíjate en televisión casi siempre es de esa última forma, que uno no sabe nada. Cuando trabajé en la serie “The Chi”, de un episodio a otro, me iba enterando de cosas de mi personaje que no sabía. Mira, resulta que estudio en esta universidad o wow no sabía que su papá se había suicidado. Cosas así. Pero para esta serie, sí sabía lo que iba a suceder con el personaje. Cuando me ofrecen el rol, da la casualidad que es algo que le pasa a muchos actores. Yo no había trabajado en nada por seis meses y, de momento, surgen dos ofertas de trabajo a la misma vez. Y en este caso fue el mismo día. La otra era una serie de televisión para Showtime. Y me estaba inclinando más por eso, porque era un proyecto con un poco más de prestigio. Pero los escritores de “National Treasure” me llamaron directamente y me pidieron que les diera una oportunidad de convencerme con lo que tenían planificado para el personaje. Así que me contaron de principio a fin lo que iba a hacer con él. Eso me pareció súper interesante. Y lo otro es que formar parte de algo que ha durado en la cultura popular por tanto tiempo es bien gratificante. Yo audicioné para la primera película en el 2003. O sea que van veinte años dando tumbos por ahí. De verdad que eso hizo que la experiencia fuera bien bonita.

PUBLICIDAD

Los diez episodios ya están disponibles, pero sin entrar en mucho detalle, ¿cuál fue tu reacción a lo que hicieron con tu rol en la serie?

A mí me entusiasmo muchísimo. La realidad del caso es que él era un personaje bien pequeño en las dos películas. La primera me dio la oportunidad de trabajar con Harvey Keitel, que fue algo increíble. Pero el personaje como tal no era la gran cosa. Así que no me decepcionó para nada, porque fue la oportunidad de hacer algo diferente. Fácilmente podrían haber usado a otro personaje o buscar a otro actor que lo interpretara. Así que fue bien agradable que me tomaran en consideración. Mi relación con todo lo que tiene que ver con “National Treasure” siempre ha sido bien particular porque cuando audicioné para la primera película, no fue para este rol. El director me dijo: ‘No creo que funciones para este personaje, pero me caes bien’. Seis meses después llegó la oferta para interpretar al agente Hendrick. Y sinceramente después de filmarla pensé que me podrían haber eliminado en el proceso de edición. Pero, por suerte, no fue así. Todo lo que hice lo usaron en la película y aquí estamos. De una audición fallida a dos películas y ahora, una serie. Como actor a uno le hacen falta esas victorias para tener esperanza y continuar.

En "National Treasure", Armando Riesco comparte roles con Catherine Zeta-Jones. (Suministrada)

Gran parte del elenco principal de la serie son actores que no están conectados a las películas. ¿Les interesó hablar contigo sobre tu experiencia en esos proyectos?

PUBLICIDAD

Todas las conversaciones eran una variación de ‘no puedo creer que estuviste en la película original. Yo tenía dos años cuando estrenó’. (Se ríe)

Eventualmente la narrativa de la serie te lleva a compartir escenas con Catherine Zeta-Jones. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con ella?

Pues fue bastante similar a trabajar con Nicolas Cage. Porque son actores que tienen toda esta trayectoria que te da esta sensación de que los conoces. Y luego estar con ellos en escena, es algo raro y peculiar. Ella fue muy profesional. Muy generosa con todo, conmigo y con todo el elenco. Fue una experiencia bien interesante filmar con ella en el medio de un pantano en Luisiana. (Sonríe) Uno no puede evitar aprender de alguien que tiene tanta experiencia frente a las cámaras.

Tu próximo proyecto también te puso a interactuar con otras actrices destacadas. ¿Cómo fue la experiencia de ser parte del universo de “Sex and the City” con tu participación en la segunda temporada de “And Just Like That”?

Pues yo nunca he visto “Sex and the City”. Así que eso me liberó de tener expectativas bien específicas con esa experiencia. Lo único que te puedo decir es que la pase súper bien. Cynthia Nixon, al ser actriz, pues tiene un toque bien especial como directora. Ella sabe hablar muy bien con todos los actores. Me trató muy bien y el equipo de producción entero fue bien amable y profesional. También fue una experiencia bien bonita. Ellos saben muy bien el tono del show que están haciendo y Sarah Jessica Parker es un amor.