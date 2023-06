El tema de la inmigración, el cruce de fronteras de personas que huyen de la violencia y que buscan una mejor vida para ellos y sus familias, es un asunto que al joven cineasta puertorriqueño, Brian Ríos, le tocó el corazón. No solo eso. Le molestó sobremanera la política de “tolerancia cero” que se estableció en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump, en la que todos y cada uno de los inmigrantes -incluidos los solicitantes de asilo- que intentan cruzar la frontera estadounidense por cualquier lugar que no fuera un puerto de entrada oficial, debían ser detenidos y perseguidos penalmente.

Fue el detonante que motivó a Ríos a crear y dirigir su primer cortometraje, Lili, película que es parte de la Selección Oficial del festival Dances With Films, evento que se llevará a cabo del 22 de junio hasta el 2 de julio en el Chinese Theatre, en Hollywood, Los Ángeles. El cortometraje se proyectará el 25 de junio a las 12:30 p.m.

“Me molestaron mucho las historias sobre la separación de las familias, de estos niños que fueron separados de sus padres solamente por ser inmigrantes, una experiencia que los afecta para toda su vida, aunque solo sea unos días o meses. De hecho, todavía hay niños que no se han podido reunir con sus padres”, expresa Ríos en una entrevista telefónica, tras aceptar que ser parte de este festival “es un gran paso en mi carrera”.

Ríos, quien estudió cine y televisión en la Universidad de Boston, lleva 12 años laborando en la industria cinematográfica como ayudante de dirección en Puerto Rico. Además de participar en varias producciones de series de televisión de gran repercusión, como Fantasy Island, Baker and the Beauty y Startup. “Lili” está protagonizada por Alexon Duprey, (Nicky Jam: El Ganador), Jessica Rodríguez (She-Hulk: Attorney At Law) y presenta a Lara Bravo como Lili.

En su cortometraje, Ríos presenta la conmovedora historia de un padre y una hija que se embarcan en un viaje para cruzar la frontera en busca de una vida mejor, pero que se complica aún más porque la niña no puede hablar.

“La esposa está embarazada y a él lo están persiguiendo en su país; está huyendo de esa violencia y también en búsqueda de mejor vida para su hija”, detalla Ríos, quien recuerda que cuando estaba escribiendo la historia, su propia hija tenía problemas del habla. “Lo transferí a ese problema de inmigración, de qué haría un padre si su hija o hijo tiene un problema y todo lo que tiene que hacer -como tatuarle su nombre en un brazo para que, en caso de ser separados, la puedan identificar y no le cambien el nombre”.

El cineasta explica que esta política de inmigración le afectó mucho porque “ese no es el Estados Unidos que me enseñaron mientras estudiaba”. “Nosotros como puertorriqueños no pasamos por eso ni nos afecta directamente, pero somos latinos y tenemos que ser empáticos”, afirma Ríos, quien cree que, aunque somos parte de Estados Unidos “nos categorizan como latinoamericanos, aunque somos ciudadanos norteamericanos”.

“Como director me siento muy honrado y me enorgullece mucho que mi cortometraje participe en la Sección Oficial del Festival de Cine Dances with Films y se exhiba en un teatro tan histórico. Esta película tiene un gran significado para mí, ya que pone de relieve el acuciante problema de la inmigración en la frontera sur de Estados Unidos. A través de Lili, espero arrojar luz sobre las luchas y los retos a los que se enfrentan los inmigrantes e inspirar empatía y comprensión hacia ellos”, explica Ríos, mientras resalta que el objetivo es humanizar a estas personas, a menudo reducidas a meras estadísticas.

“Creo que esta proyección en Dances with Films proporcionará una plataforma para amplificar este mensaje y suscitar conversaciones significativas sobre este tema crucial”, agrega Ríos, quien destaca que la película se filmó en Puerto Rico. Por ejemplo, explica que, para las escenas de exteriores, como el cruce de frontera entre Estados Unidos y México, grabó en un área en Guayama conocida como Cantera De Jesús. “El resto fue en el área metro y en una fábrica de textiles que tiene mi familia en Hato Rey”.

Ríos, quien nació en Río Piedras y se crio en San Juan, regresó a vivir a Puerto Rico desde que se graduó de la Universidad y dice que ha estado trabajando en diversos proyectos relacionados con cine y televisión como asistente de producción y de dirección. “Lili” es el primer corto que dirige.

“Ha sido una experiencia increíble. Uno nunca sabe cómo va a ser hasta que llega el primer día en la locación y para mí fue un día mágico”, afirma el cineasta, quien cree que después de estar muchos años como asistente de dirección, ser el encargado de todo ha sido “maravilloso”.

“Sentí como si soltaran las cadenas para poder dirigir y hacer lo que quería, ya no era sugerir, era tomar yo las decisiones. Pero mucho del éxito es por el equipo que tenía detrás de mí, incluyendo a mi esposa que hacía el café y todo el ‘crew’ estaba de buen humor y para mí eso era importante para trabajar y que todos estuvieran felices”, asegura el joven cineasta, tras resaltar que todos los actores de la película son puertorriqueños.

“La protagonista del cortometraje es Lara Bravo, que hace de Lili, tiene ahora mismo 8 años, pero cuando filmamos tenía 6 y es la verdadera estrella. Pero tanto ella como los demás protagonistas -Alexon Duprey y Jessica Rodríguez- han sido nominados para distintos premios. El año pasado, por ejemplo, Lara se llevó una mención de honor como mejor actriz en el Puerto Rico Film Festival”, explica Ríos, quien quiere eventualmente ampliar la temática de la película para hacer un largometraje y explorar otros personajes. Pero, de la misma forma, también está evaluando hacer otros cortometrajes, largometrajes y series.