El elenco que interpretó a la querida familia Banks, que capturaron el corazón de sus fanáticos con las películas “Father of the Bride 1” y “Father of the Bride 2”, se reunió tras 25 años de la última grabación para realizar un filme corto donde todos se encuentran en una llamada virtual durante la pandemia.

La producción “Father of the Bride Part 3 (ish)”, que estrenó ayer exclusivamente a través de la página de Netflix en YouTube y Facebook, presenta nuevamente al papá “George” (Steve Martin), la mamá “Nina” (Diane Keaton), la hija “Annie” (Kimberly Williams-Paisley), el hijo “Matty” (Kieran Culkin) y el ecléctico coordinador de bodas, “Franck” (Martin Short). A ellos se suman nuevos actores que completan el elenco: Florence Pugh (la hija de George y Nina), Ben Platt (hijo de Annie), y Robert De Niro y Alexandra Shipp como el suegro y la prometida de “Matty”.

El encuentro se da en el marco de la pandemia del coronavirus, con un “George” extremadamente cuidadoso y encargado de mantener a su familia al día con suministros de mascarillas y guantes. Mientras todos van entrando en la llamada virtual, “Matty” se prepara para darles una gran noticia: se casará en ese momento virtualmente.

Todo lo que sucede en esta historia provocará risas, nostalgia y hasta pudiera sacar una que otra lágrima pues el filme no duda en llevar al espectador al pasado a revivir momentos especiales, y maneja tiernamente el tema de la unidad familiar en medio de la crisis.

El lanzamiento de la pieza, dirigida por Nancy Meyers, busca recaudar fondos para el World Central Kitchen.

“Remake” latino en camino

Esta semana también se informó que “Father of the Bride” tendrá una nueva versión en el estudio Warner Bros. que contará con una familia latina como protagonista.

El guionista Matt Lopez, que ha trabajado en cintas como “Bedtime Stories” (2008) de Adam Sandler o “The Sorcerer’s Apprentice” (2010) con Nicolas Cage como protagonista, escribió esta nueva película.

Por ahora no se ha dado a conocer ningún detalle del director que se pondrá tras las cámaras de este proyecto ni de los actores que estarán involucrados en la película, más allá de que se espera que gran parte del reparto sea latino.

Los ejecutivos Paul Perez y Jesse Ehrman de Warner Bros. supervisarán el desarrollo de esta versión latina de “Father of the Bride”.

Steve Martin lideró en 1991 la comedia “Father of the Bride” en la que un padre se resistía a ver cómo su hija se casaba con el amor de su vida y se alejaba así del hogar familiar.

No obstante, la película, que en aquellos años era uno de los actores más populares de Hollywood, era en realidad un “remake” de una cinta con similar premisa y mismo título de 1950 que encabezaron Spencer Tracy, Elizabeth Taylor y Joan Bennett a las órdenes del cineasta Vincente Minnelli.