Eugene Rodríguez quisiera volver a realizar cine puertorriqueño

“Esto está bien loco… el volver a ver la película en cine, porque hay una generación nueva que no conoce la película. Hubo una generación que vivió lo que fue ‘Mi verano con Amanda’ y reaccionó de una manera bien positiva. Eduardo y Benji tiraron un pedacito de la película en noviembre pasado y la gente tuvo una gran reacción y dijeron por qué no la volvemos a tirar en el cine. Han pasado 16 años y para mí verme el cine de nuevo es wow” , mencionó Rodríguez, cuya pasión principal es la radio, donde ha estado por más de dos décadas.

“Soy una persona que puedo jugarle a todo. Me arriesgo en ese proyecto y digo si sale perfecto. Antes me decían Eugine, luego era por Amanda... y por la radio. Mi pasión y mi medio es la radio que he estado en los últimos 23 años, pero me encantaría hacer más cine y más cine de Puerto Rico. Puede ser actuando o de manera creativa. Cuando pequeño lo que quería ser era trabajar haciendo efectos especiales. Esa parte creativa me llama mucho la atención y me encantaría”, sostuvo Rodríguez, quien ha escrito y dirigido dos cortometrajes, uno de ellos “Las nenas de papá”.