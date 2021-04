Durante los pasados dos días, La Perla, en el Viejo San Juan, se convirtió en un enorme estudio de grabación debido a que allí se rodaron varias escenas de la película dominicana “Flow Calle”. El filme, protagonizado por la cantante colombiana Farina, tiene la peculiaridad de que contará con la presencia de un sinnúmero de reconocidos exponentes de la música urbana como Zion, Lenny Tavárez, Jay Wheeler y Hozwal, entre otros.

El Nuevo Día tuvo acceso a la grabación de la película dirigida por el actor dominicano Frank Perozo, quien es conocido por películas como “Que León” (2018). Durante la tarde del miércoles se llevó a cabo el último día grabación de toda la película, un proceso que comenzó a principios de marzo en la República Domicana.

“‘Flow calle’ es un drama urbano cargado de música y baile, que busca exponer la realidad que se vive, no solo en los barrios dominicanos, sino en cualquier barrio de Latinoamérica, con jóvenes talentosos de historias increíbles que contar, con sueños que quizás nunca cumplirán”, expresó Riccardo Bardellino, productor general de la película, junto a Leticia Tonos, para Caribbean Films. “Esta es la historia de una niña que sueña desde muy pequeña ser cantante de música urbana, hip hop, reguetón o dembow, entre otros ritmos. Y el camino se le complica y encuentra muchos obstáculos, dentro de los cuales se encuentra acosos y trabas que hay en la industria”.

El director Frank Perozzo durante la filmación de la última escena de "Flow Calle".

La historia original de “Flow calle” es del escritor colombiano Andrés López, también guionista de “El Cartel de los Sapos” y “El Señor de los Cielos”, entre otras producciones. Asimismo, el filme contará con la actuación de reconocidas figuras como el puertorriqueño Shalím Ortiz y el colombiano Lincoln Palomeque.

Papel protagónico

La protagonista de este drama, será la cantante colombiana de música urbana, Farina, popular por las canciones “Así, así” y “Whoopa”. En un principio, este papel iba a ser encarnado por Natti Natasha, pero por estar embarazada no pudo grabar. Fue por eso que tan pronto le hicieron el acercamiento Farina se comunicó con la también cantante para saber su opinión. “Hablé con Natti me dijo ‘nena, Dios pone las oportunidades donde son y si no lo hice yo, era para ti’. Con esas palabras me terminé de convencer”, comentó la cantante, quien se hizo famosa en Colombia luego de participar del programa “El factor X”. “Para mí es un honor representar a Queen Yizelle en la película, más que Natti es mi amiga, somos súper panas, hemos crecido juntas, hablamos todo el tiempo y somos como familia”.

Para Farina, el papel de Yizelle es uno con el cual se puede identificar debido a su procedencia. “Cuando me enviaron lo que iba a ser el personaje, me encantó y me enamoré. Hacía muchos años que no actuaba y retomar la actuación en una película, con un personaje que sentía que le podía dar vida y carácter, es una bendición”, explicó la exponente de género urbano que dentro de varias semanas lanzará un álbum a dúo con Arcángel, el primero dentro de género urbano grabado por un hombre y una mujer. “Tengo que admitir que muchas escenas me acuerdan mi historia de todos los procesos difíciles que me ha tocado vivir, desde que salí de un humilde barrio en Medellín, para estar donde estoy hoy en día”.

La protagonista de este drama, será la cantante colombiana de música urbana, Farina.

Actores de reparto

Durante el último día de filmación, Farina filmó varias escenas acompañadas por la actriz dominicana Clarissa Molina, quien protagonizó la película “Qué León” (2018), junto a Ozuna. Al hablar de su personaje, Molina expresó satisfacción de poder interpretarlo debido a la buena vibra que le da. “El personaje de Lía me encanta, porque es esa amiga que todo el mundo necesita en su vida o tiene que tener. Siempre está en las buenas, pero sobre todo en las malas”, comentó la modelo y exreina de belleza.

La mayoría de las producciones en las que ha participado en su carrera han sido comedias, por lo que en este caso la dinámica ha sido un poco diferente por tratarse de un drama. Algo que la actriz comentó que no le ha causado problema, ya que le encantan la actuación dramática. “A mí me gusta mucho el drama, aunque no puedo negar que también me agrada la comedia. En esta película, hay más drama que comedia y me fascina”, añadió Molina. “Cada cosa tiene su magia y me gusta mucho explorar esos sentimientos que uno tiene a veces a flor de piel y que a veces ni explota, porque aguanta muchas cosas. En escena sí que puedo sacar para afuera todos esos sentimientos”.

Según el productor Bardellino, “Flow calle” tendrá un presupuesto de cerca de $2 millones y está pautada para estrenar a finales de 2021 o a principios de 2022.