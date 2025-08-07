Durante las cinco décadas desde la publicación de la novela “Freaky Friday” de Mary Rodgers, han sido varias las adaptaciones de esta historia. Las que han sido olvidadas con el tiempo incluyen una película para televisión protagonizada por Shelley Long y Gaby Hoffman en 1995 y una versión musical producida para Disney Channel en el 2018. Aunque la versión más ingeniosa, completa e inteligente sigue siendo la que llegó a la pantalla grande en 1976 con Barbara Harris y Jodie Foster, la adaptación que estrenó en cines en el 2003 se distingue por la química agradable entre Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan y las destrezas indiscutibles que esas dos actrices tienen para todo tipo de comedia.