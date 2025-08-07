Opinión
7 de agosto de 2025
79°despejado
EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Reseña
Evaluación o crítica de un servicio, producto o actividad creativa.

prima:“Freakier Friday”: ¿puede la secuela superar al clásico original?

Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan regresan a los cines este jueves

7 de agosto de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan, quienes comparten nuevamente su chispa en pantalla, en una escena de "Freakier Friday." (Glen Wilson/Disney via AP) (Glen Wilson)
Juanma Fernández París
Por Juanma Fernández París
Crítico de cine

Durante las cinco décadas desde la publicación de la novela “Freaky Friday” de Mary Rodgers, han sido varias las adaptaciones de esta historia. Las que han sido olvidadas con el tiempo incluyen una película para televisión protagonizada por Shelley Long y Gaby Hoffman en 1995 y una versión musical producida para Disney Channel en el 2018. Aunque la versión más ingeniosa, completa e inteligente sigue siendo la que llegó a la pantalla grande en 1976 con Barbara Harris y Jodie Foster, la adaptación que estrenó en cines en el 2003 se distingue por la química agradable entre Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan y las destrezas indiscutibles que esas dos actrices tienen para todo tipo de comedia.

Juanma Fernández París
Juanma Fernández-París ha sido cinéfilo desde que nació, pero su carrera como cinéfilo profesional se comenzó a concretar cuando completó su bachillerato en Comunicación Pública con énfasis en periodismo y cine....
