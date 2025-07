George Lucas asegura que su nuevo museo será “un templo para el arte del pueblo”

“Desde entonces he estado coleccionando arte narrativo”.Es dueño del primer dibujo de Flash Gordon, paneles originales de las tiras cómicas de “Peanuts” completos con notas del artista Charles Schulz, y algunos de los primeros dibujos de Iron Man y Black Panther, así como obras de arte originales para caricaturas políticas y cómics alternativos. Más tarde empezó a coleccionar pinturas y arte de películas, después de que empezó a llegar el dinero de “Star Wars”.“¿Qué voy a hacer con todo esto?”, se preguntó Lucas. “Me niego a venderlo. Nunca podría hacer algo así”.

“Antes que las películas”

Lucas, sin lugar a dudas, es miembro del “Monte Rushmore” de figuras cuyo trabajo ha servido de mayor inspiración para el tipo de películas y otros acontecimientos de la cultura pop que cada año se celebran en la Sala H.Pero la convención no era un escaparate común para películas taquilleras cuando él mismo las dirigía. Y vendió “Star Wars” y Lucasfilm a The Walt Disney Co. en 2012.