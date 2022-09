La popularidad y la presencia del actor puertorriqueño Ismael Cruz Córdova continúa en ascenso en Estados Unidos y el resto del mundo, a medida que continúan estrenando nuevos episodios de la serie “The Lord of the Rings: The Rings of Power”, que se pueden ver a través del servicio de contenido ‘streaming’ Amazon Prime Video.

La participación más reciente del artista se llevó a cabo anoche, al ser entrevistado en el programa “Jimmy Kimmel Live!” de ABC. Durante su intervención, Cruz Córdova habló de varios temas, incluyendo su niñez en Puerto Rico, sus comienzos como actor en Nueva York, así como del proceso de audiciones por los que tuvo que pasar antes de ser seleccionado para su papel como Arondir.

“Me crié en las montañas, en Aguas Buenas, un pueblo muy pobre y rural. Crecí en una casa con pisos de tierra y, cuando yo estaba allí, teníamos muchos racionamientos de electricidad, así que unas tres veces a la semana no teníamos electricidad por la noche, por lo que tuve que hacer muchas asignaciones a la luz de las velas”, explicó Cruz Córdova, de 35 años. “Era una locura, porque en ese entonces usábamos lápiz y papel, y ya cuando estaba terminando mi ensayo o lo que estuviera haciendo, le caía al papel una gota de cera y lo arruinaba.Por lo que tenía que empezar de nuevo”.

Según mencionó en la entrevista, el artista tomó las difíciles condiciones de vida familiar para usarlo como motivación para prosperar en la vida. “Mi familia es altamente analfabeta, yo fui una de las primeras personas que supo leer o escribir. Recuerdo leerle el periódico a mi tía y a mi abuela”, añadió el actor que recibió una beca para estudiar actuación en la Escuela de Arte Tisch de la Universidad de Nueva York. “En realidad, eso encendió mi fuego interno por querer comenzar esta carrera. No sabía lo que iba a hacer, solo sabía que quería traer a estas personas conmigo, como pudiera, y darle una voz. Cuando eres pobre, sientes que hay algo que te lleva a depender y ser arrastrado todo el tiempo y no participar de las cosas. Pero siempre dije: ‘no’”.

Luego de graduarse, Cruz Córdova encontró trabajo en pequeñas producciones, hasta que en el 2013 recibió su primera gran oportunidad en “Sesame Street”, que lo dio a conocer a un público más amplio. A pesar de eso, el joven todavía no tenía estabilidad económicamente, por lo que no tenía un hogar fijo, por lo que depender del sofá de varias amistades.

“Estaba sin hogar, pasando de sofá en sofá, a veces dormí en trenes o en bancos en el parque”, explicó el actor de la película “Miss Bala”. “Fue estresante, ya que fueron cerca de cinco años en esas. Pero, nunca tuve un plan B y siempre me mantuve enfocado en todo lo que estaba haciendo. Nunca me pareció demasiado, porque estaba muy conectado con la misión que tenía e hice lo que tenía que hacer”.

En una muestra de su perseverancia, Cruz Córdova narró cómo fue rechazado por la producción de la serie basada en las historias de J.R.R. Tolkien en unas tres ocasiones, en un periodo de siete meses, hasta que finalmente fue llamado a una última audición en Nueva Zelanda. “Viajé hasta allá y realmente pensaba que si me conocían, sentirían mi esencia y se convencerían, porque Arondir es un guerrero que está guiado por el amor. Una vez terminé la audición, sentí que todo cambió”, manifestó el actor de series como “Ray Donovan” y “The Undoing”. “De hecho, en el tercer episodio de la serie hay un momento en el que toco un árbol y rezo sobre él y pido perdón, donde el público responde muy bien, y eso fue algo que hice en la audición, mientras improvisaba y fue un detalle que logró entrar al ‘show’”.

Los nuevos episodios de la serie “The Lord of the Rings: The Rings of Power”, la serie más costosa en la historia de la televisión, se estrenan todos los viernes en Amazon Prime Video.