La increíble transformación de Matt Damon al perder 30 libras

Matt Damon logró a lo largo de los años despegarse de sus recordados papeles de galán y comenzar a buscar nuevos desafíos como actor.

La estrella de Hollywood formará parte de “The Odissey” (La Odisea), la nueva película de Christopher Nolan que se estrenará en julio de 2026, en la que encarnará al legendario héroe griego Odiseo, quien tras la guerra de Troya busca regresar a casa sano y salvo para reencontrarse con su esposa Penélope. Sin embargo, en el camino deberá enfrentar a una gran variedad de seres mitológicos.

El filme presentará grandes escenas de acción, que son las que lo hicieron someterse durante seis meses a un estricto entrenamiento físico y a una rigurosa dieta alimenticia, que lo hicieron bajar sobre 30 libras. En las primeras imágenes que se filtraron de Damon en la piel de Odiseo, el público quedó sorprendido con su delgadez y su abdomen completamente marcado, al punto que pueden verse las formas de sus músculos y huesos.

Según explicó Damon en una charla en el pódcast New Heights de Travis y Jason Kelce, esta transformación corporal fue guiada por nutricionistas y entrenadores capacitados, ya que Nolan esperaba que quien interpretara a Odiseo fuese un hombre muy delgado, pero fuerte.

“Estaba en muy buena forma. Perdí mucho peso. Dijeron que querían a alguien delgado, pero fuerte. Es algo raro”, reconoció sobre las pretensiones que se tenían con su apariencia los productores del filme.

Pero lo que aseguró el intérprete que le ayudó a acelerar este proceso fue dejar de consumir gluten.

“Literalmente, gracias a otra cosa que hice con mi médico: dejé de comer gluten. Antes pesaba entre 185 y 200 libras. Y toda esa película la hice con 165 libras. No había estado tan delgado desde la preparatoria. Así que fue mucho entrenamiento y una dieta muy estricta”, admitió el actor sobre el rodaje, que se extendió por seis meses entre febrero y agosto de 2025.

Además, reconoció que si bien en el pasado tuvo que someterse a importantes transformaciones físicas, siempre le fue de gran ayuda estar acompañado por un equipo de entrenadores que lo motivaron a llegar al objetivo esperado en un ambiente cuidado.

“Los entrenadores preguntan qué estamos haciendo. Y pueden hacer prácticamente cualquier cosa. Solo se trata de tener un objetivo claro y definirlo”, explicó.

Pero después de filmar la película, Matt Damon descubrió que se sentía mucho más sano y enérgico al haber dejado de consumir gluten, por lo que aún hoy en la actualidad sigue con una dieta libre de estas proteínas provenientes de alimentos como el trigo, el centeno y la cebada.