Hace tres años nadie, aparte de su familia y amigos, conocía a Madison Reyes, una joven nacida en Brooklyn, de padres puertorriqueños, quien sentía gran inquietud por la música y las artes escénicas.

Hoy, la historia es completamente distinta. La mayoría de los niños, niñas y jóvenes conocen sobre esta actriz y cantante, quien ha acaparado titulares en los medios principales de Estados Unidos por su destacado rol protagónico en la serie juvenil “Julie and the Phantoms”, de Netflix.

En esta producción –que podría tener una segunda temporada- Madison encarna a “Julie Reyes”, una estudiante que pierde el amor por la música tras la muerte de su madre hasta que descubre que puede contactar con los miembros de una banda musical que fallecieron a mediados de la década de los años 90. Desde el lanzamiento de la serie el año pasado, la vida de Madison se ha transformado. De apenas tener seguidores en las redes sociales, ahora cuenta con 1.2 millones en Instagram, y ese número sigue creciendo, convirtiéndose en la nueva estrella juvenil latina del momento.

Madison se describe como una orgullosa puertorriqueña, quien ha venido a darle visibilidad a las minorías, en especial a las niñas afrolatinas, quienes ahora tienen en ella un modelo a seguir y un personaje con el que se pueden identificar. Basta entrar a su cuenta de Instagram para constatar ese sentimiento patrio, ya que aprovecha cualquier ocasión para lucir la monoestrellada, dejando establecido cuál es su identidad.

“A medida que he crecido he aprendido a conectar más con mis raíces y cada vez que visito Puerto Rico siento esa sensación de que estoy en casa. Me siento afortunada de que mis padres me hayan expuesto a mis raíces desde que era una niña y quiero seguir conociendo y aprendiendo más para enseñarle a la gente lo que significa ser puertorriqueña y tener toda esta cultura que amo y de la que me siento orgullosa”, confesó la actriz en un encuentro reciente con El Nuevo Día.

La joven, de 17 años, se encuentra en la Isla con su familia disfrutando de unos días de descanso, pero también grabando lo que será el vídeo oficial de su primer sencillo musical, “Te amo”, que salió al mercado el pasado mes de julio, y fue producido por Vinny Castro.

Durante esta visita también aprovechó para ir a la Fundación Cortés, en el Viejo San Juan, y disfrutar de la exhibición “La Borinqueña en San Juan”, curada por el artista y novelista gráfico Edgardo Miranda-Rodríguez, creador de la heroína puertorriqueña, “La Borinqueña”.

Madison Reyes ha expresado que le encantaría poder encarnar el personaje de Miranda-Rodríguez si es que se realiza una serie con este popular personaje, como es el deseo del creador. Recientemente, hasta la actriz y cineasta de ascendencia puertorriqueña Rosario Dawson, también manifestó en las redes sociales que le gustaría dirigir el piloto de esa producción en caso de que sucediera.

“Me identifico mucho con el personaje porque ambas creemos en la justicia social, en ayudar a la gente y en hacer el bien. Ella representa a muchas mujeres de la comunidad latina y puertorriqueña, que son mujeres fuertes, como mi mamá (Magaly Reyes), quien es el mejor ejemplo de lo que es ser una mujer latina fuerte. Es un personaje maravilloso y mientras más aprendo de ella y más leo sobre su historia, me siento más cercana. Espero algún día poder interpretarla para traerla a la vida y compartir su historia”, compartió.

Mientras estuvo en la galería, varias niñas y jóvenes la identificaron y se acercaron para pedirle una fotografía, a lo que accedió sin quejas, con una amplia sonrisa y feliz de que sea reconocida en la tierra que ha decidido representar. Madison reconoció que tiene una gran responsabilidad, sobre todo entre la juventud, lo que asume con una gran madurez.

“Creo que el cambio principal que he tenido en mi vida desde ‘The Phantoms’ ha sido que ahora tengo una mayor responsabilidad porque soy un modelo para muchas niñas y jóvenes. He tratado de mejorar como persona, aprender quién soy, para compartir esas experiencias con otras personas de mi edad, incluso mayores. Tengo tanta gente que se acerca y me dice, ‘gracias porque finalmente me siento representada’. Eso es bien importante para mí, lograr esa representación, sobre todo porque no tuve la oportunidad de tener a alguien así mientras crecía. Por eso, creo que es tan importante tener este tipo de personajes en pantalla para que las niñas y jóvenes como nosotras sepan que también lo pueden lograr, que nada es imposible”, manifestó demostrando que su compromiso va más allá de un personaje.

Madison Reyes cursa su cuarto año de escuela superior desde su hogar (homeschooling) en Pensilvania y está aprendiendo español poco a poco. Comparte que su mamá, Magaly Reyes, quien es militar y maestra de niños y niñas, ha sido sin duda su mayor ejemplo, demostrando que es posible combinar carreras y ayudar a otros con la misma pasión. Con el apoyo de ella, así como de su padre, Ricardo Reyes, y su hermana menor, Megan, ha podido manejar todo lo que conlleva la fama que trae un personaje como el que interpreta en la serie de Netflix. Ellos son el ancla, el abrazo, el lugar seguro, y los que la acompañan a todos sus compromisos. También son los que le han inculcado el amor por esta tierra.

“A pesar de que mis padres nacieron en Puerto Rico, yo nunca tuve la oportunidad de visitar la Isla cuando era un niño. Por eso, desde que mis hijas son pequeñas las he traído acá para que sepan de dónde son y conozcan su cultura”, expresó Ricardo Reyes, mientras su hija posaba para las fotos.

“Quisiera que lo que haga sea como un regalo a nuestra herencia”, agregó.

Madison también es consciente de esa responsabilidad. “Nos han criado para que trabajemos y luchemos para hacer lo que nos gusta. Ellos me han empujado a mí y a mi hermana a hacer cosas que realmente queremos”, afirmó la joven actriz, quien luego de graduarse de cuarto año, se tomará un año de descanso para reflexionar y saber cuál es el próximo paso a seguir en su carrera.

Mientras llega ese momento, Madison Reyes disfruta cada etapa del proceso, desde el trabajo intenso hasta el descanso en estos días en su querido Puerto Rico. “No me he ido y ya lo extraño”, concluyó demostrando el amor que siente por esta tierra que está orgullosa de representar.