Enfermedad, muerte, duelo. Tres situaciones del diario vivir que también implican tristeza y dolor por la pérdida de un ser querido, eventos por los que también pasó la cineasta puertorriqueña Glorimar Marrero Sánchez, luego del cáncer colorrectal que afectó a su madre y que, finalmente, causó su muerte en 2013. Un dolor que la llevó a explorar la escritura de un largometraje, con un personaje con la misma enfermedad, aunque no quería que fuera una historia autobiográfica.

Así nació su ópera prima, La Pecera, en coproducción con España, que ha tenido muy buena acogida en la categoría global de filmes dramáticos (World Dramatic Competition) del Festival de Cine Sundance 2023, en Los Ángeles, California y en el Festival de Cine de Gotemburgo, en Suecia, en la selección de obras Ingmar Bergman.

Una película donde se relata la historia de Noelia, una joven mujer diagnosticada con un cáncer terminal que decide renunciar a su tratamiento y regresar a su Vieques natal. Pero al llegar a su islita, se da cuenta que ésta también sufre de los efectos de haber sido utilizada por años como un campo de práctica de la Marina de Estados Unidos, lo que ha causado una vasta contaminación ambiental. Hoy, los viequenses tienen una incidencia de cáncer un 30% superior al resto de sus compatriotas, según se ha documentado y publicado.

Rodaje de la película La Pecera en Vieques. (Suministrada)

“Mi mamá estuvo cinco años en esa batalla contra el cáncer y yo quería trabajar el tema desde un cuerpo enfermo, pero no lo quería hacer desde un lado biográfico, así que desarrollé el personaje. Me interesaba hablar de la enfermedad, de los derechos de los pacientes de cáncer, de que tienen derecho a decidir qué tratamiento quieren. Para mí era importante darle voz a ese proceso médico-familiar”, explica la cineasta de 44 años, nacida y criada en Barranquitas, quien ya ha ganado múltiples distinciones con sus cortometrajes.

En este, su primer largometraje, también quiso hacer una analogía entre el cuerpo enfermo de la protagonista de su película -interpretado por la actriz puertorriqueña Isel Rodríguez-, con la situación de contaminación ambiental en Vieques. “El origen de la historia nace de un duelo personal, pero lo llevo a un relato colectivo que habla de la historia puertorriqueña”, afirma la artista multidisciplinaria.

En este sentido, la cineasta es consciente de que en su película visibiliza temas puntuales, tanto por el lado de la enfermedad, como por la situación política de la isla. Por eso, afirma, se aferró a temas que eran importantes para ella, como darles visibilidad a las personas enfermas y visibilizar la contaminación bélica en Puerto Rico “que conocemos desde hace muchas décadas, pero sigue estando allí”.

“Para mí esto servía como una carta de conversación sobre temas que para mí son importantes y que unirlos funcionó de manera verosímil porque uno es espejo del otro y para mí era importante comentarlo. Uno hace una propuesta de comentario y la audiencia es libre de conectar con el tema como le parezca. Y en ese sentido, también respeto mucho la percepción de la audiencia, porque cada uno es libre de apreciar la forma según sus experiencias de vida”, sostiene la cineasta, quien, junto a su equipo, rodó la película en tan solo 20 días.

“Un paso gigantesco”

Para Marrero Sánchez, el hecho de que su película haya sido seleccionada para la categoría global de filmes dramáticos del Festival de Cine Sundance 2023 “es un paso gigantesco” para ella como realizadora, pero también cree que es importante para Puerto Rico.

“Que una película puertorriqueña, en coproducción con España, entre dentro de una selección de 12 obras de peso sobre 5,000 solicitudes que recibe el festival, es un gran resultado. Es la confirmación del trabajo y de todo el tiempo que se le dedicó a este proyecto”, afirma la cineasta. Sobre todo, si se toma en cuenta que la película tuvo un largo desarrollo en lo que fue la escritura del guion y lograr la financiación del proyecto.

Por eso cree que llegar a Sundance es como un espaldarazo “a todo el tiempo que le dedicamos y a todo el trabajo que hizo el equipo de producción, así que estamos orgullosisimos de tener esa representación en ese festival”.

Según Marrero Sánchez, la primera versión del guion la escribió en 2013 y en ese proceso ella solo figuraba como guionista. Pero a medida que lo fue desarrollando, los asesores le recomendaron que considerara dirigirlo. Pero, en medio de todo eso, llegaron los huracanes Irma y María, luego los terremotos y la pandemia.

“Filmamos en el año número ocho del proyecto y el desarrollo y la posproducción se realizó el año pasado, en el año número nueve, que fue cuando se hizo todo lo que era el montaje de imagen, coloración, composición musical, efectos especiales, etcétera. Y en enero de este año lo pudimos estrenar en Sundance y luego en Gotemburgo, que también es un festival de alta envergadura en los países nórdicos. Así que, en el año número diez, es que estamos haciendo el tour de estreno de la película fuera de Puerto Rico”, explica.

Rodaje de La Pecera escrita y dirigida por Glorimar Marrero con las actuaciones de Isel Rodriguez y Magali Carrasquillo. (Laura T Magruder)

En el trayecto, acepta la cineasta, ha habido muchos retos. Uno de ellos, admite, es sentarse a escribir un guion de larga duración “porque el espacio de escritura es muy solitario y es una labor ardua”. Sin embargo, dice que tuvo el “coaching” de la asesora de guion Xenia Rivera “que me ayudó mucho en esa búsqueda y en el proceso de poder concretarlo para que yo pudiera trabajar un modelo de rodaje de coproducción”.

Marrero Sánchez también menciona el reto financiero de “armar el paquete económico que los pudiera ayudar a tener los recursos que requiere la realización audiovisual” y que finalmente se logró con la coproducción con España a través del programa Ibermedia “que fue fundamental”. Asimismo, resalta las asociaciones que se dieron con empresas puertorriqueñas, como Filmes Zapatero que entró a colaborar como socio del proyecto, al igual que PJ Gaffers.

“Además de encarar un rodaje en 20 días con un protocolo COVID, pero cumplimos con nuestro itinerario y pudimos lograr las metas que nos habíamos propuesto. Maite Rivera Carbonell también fue puntual en el desarrollo de las segundas unidades para las capturas subacuáticas, porque también es bastante retante filmar bajo agua”, explica Marrero Sánchez, al enfatizar que fueron retos que se pudieron superar, en parte, por el “nivel de talento y compromiso que tiene nuestro equipo de trabajo”.

Reparto de primer orden

La cineasta también resalta que su película cuenta con un elenco de primer orden y subraya que el proceso de audiciones “fue muy rico”, aunque se hizo en plena pandemia y tuvieron que seguir unos protocolos.

“En ese ‘casting’, Isel (Rodríguez) se destacó por muchas razones. Ella tiene un lazo personal con Vieques, lo conoce muy bien, ha estado allí y, además, la abuela de sus dos hijas vive allí. Su personaje le era muy natural porque ha estado vinculada a Vieques por mucho tiempo. Además, es una actriz de un universo de interpretación infinito y es extremadamente disciplinada y comprometida, al igual que todo el elenco de la película”, afirma la cineasta.

También resalta las actuaciones y niveles de compromiso de los demás actores y actrices que participan en la película. Entre ellos, Magali Carrasquillo, Modesto Lacen, Maximiliano Rivas, Anamín Santiago, Georgina Borri y Carola García.

“Ha sido una dinámica muy rica porque todos tienen sus procesos particulares. Pero en las secuencias en donde compartían escena se manejaba un encuentro en común. Dejamos espacio a la improvisación porque me gusta mucho trabajar desde un guion, que es un texto, que me gusta verlo como una guía que te da una preparación para luego poder romperlo en el set”, explica Marrero Sánchez, quien espera que la película se presente lo más pronto posible en Puerto Rico. De hecho, dice que están en conversaciones con Caribbean Cinemas para determinar las posibles fechas.

Escena de la película La Pecera, de la cineasta Glorimar Marrero y la actriz Isel Rodriguez. (Laura T Magruder)

“Para mí ha sido impresionante la cobertura y las críticas en Sundance. La inmensa mayoría era con titulares destacando el valor de la película, la actuación de Isel Rodríguez y de cómo ella interpreta su personaje, el hecho de que es mi debut como directora de largometraje y que es una muy buena primera película. Se ha destacado el tono de la historia, de que es un tema de duelo y de espejo, un tema político, pero humano. También se alude mucho a la forma, al tipo de plano que estamos usando, el tipo de lenguaje y el trabajo del director de fotografía, que es el puertorriqueño PJ López”, comenta Marrero Sánchez, quien se siente “pasmada” y feliz de la gran cantidad de crítica favorable que ha recibido su primera película.

Y es que, para la cineasta, todo el proceso le ha servido para “anclarme en un sentimiento de mucha gratitud hacia toda la gente que ha trabajado para poder lograr esta película y de sabernos presentes como colectivo en esta gesta de crear independiente en Puerto Rico”. De la misma forma, subraya que desde que comenzó a escribir la primera versión del guion, tuvo mucha receptividad por ser mujer y por escribir una historia de una mujer.

Por ejemplo, dice que siempre hubo mucha apertura por conocer el punto de vista de una mujer puertorriqueña que estaba contando la historia de una mujer enferma. Menciona que también ha tenido mucho apoyo de mujeres que han trabajado a su lado. Entre ellas, menciona a la productora ejecutiva Maite Rivera y a la sonidista Tristana Robles, además de Amaya Izquierdo “que es quien pesca el proyecto por el lado de España”, Xenia Rivera, como asesora de guion y María Eugenia Sueiro como asesora de guion y rodaje.

“Yo conseguí mucho respaldo de las mujeres y camaradería desde el texto que habla de una mujer enferma, de una isla municipio contaminada. Fue respaldo tras respaldo. Así que, en ese sentido, en lo que es la creación, el desarrollo y el rodaje de ‘La pecera’, he recibido fuerza con colegas directoras que me han acompañado”, puntualiza Marrero Sánchez, pero también enfatiza en la colaboración que tuvo de asesores masculinos, aunque recuerda que con ellos, en lo que respecta al “entendimiento de la psicología del personaje femenino, tenía que esforzarme para explicar un poquito más porque no entendían el punto de vista”, algo que no le sucedía con mujeres con las que trabajó. “Pero, honestamente, nunca recibí un punto de vista negativo”.

- Amaya Izquierdo, José Esteban Alenda, César Esteban Alenda, Tristana Robles, Maité Rivera Carbonell, Lizaida Rivera, Diana Príncipe, PJ López SPC, Gary Homs, Suzanne Krim, María Eugenia Sueiro, Migdalia Luz Barens, Ricardo Diadoné, Sergio de la Puente, entre otros talentos, forman parte del equipo de realización de la película.

- “La Pecera” es un proyecto de cine puertorriqueño-español, coproducido por la empresa puertorriqueña Canica y la empresa española Solita Films, en asociación con las empresas puertorriqueñas GILL Engineering Group, PJ Gaffers Camera and Lighting, Filmes Zapatero y The Pimienta Film Co. Contó con el financiamiento del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales de España (ICAA), el Ayuntamiento de Madrid, el Programa Ibermedia, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico a través del Programa de Desarrollo de la Industria Cinematográfica, y la participación de RTVE (Televisión Española).

- Para más información sobre “La Pecera”, el público puede seguir sus páginas oficiales en redes sociales (Facebook: @canicapr, Instagram: @lapecerapelicula).