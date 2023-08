La película protagonizada por Tom Hank, “Forrest Gump” lidera la lista de las bandas sonoras (”soundtracks”) más escuchados en todos los tiempos, seguida por “Hamilton”, de Lin Manuel Miranda, y “Spider-man” en tercer lugar.

Este ranking es el resultado de un análisis realizado por Headphonesty.com, que revisó las 150 mejores películas en IMDB y calculó las transmisiones totales de las bandas sonoras oficiales de las películas en Spotify.

A continuación la lista de filmes:

1- Forrest Gump (1994)

Streamings: 6,124,261,608

Forrest Gump es la undécima mejor película en IMDB, pero tiene la mayor cantidad de transmisiones en su banda sonora con más de 6 mil millones. Esta película tiene una banda sonora con muchas canciones clásicas americanas. Desde Elvis a Bob Dylan, Aretha Franklin a Lynyrd Skynyrd, esta banda sonora tiene una plétora de excelentes temas que acompañan la historia de Forrest y su viaje a través de una vida bastante espectacular.

2 – Hamilton (2020)

Streamings: 5,805,467,758

Aunque originalmente era un espectáculo teatral, lanzó una grabación de largometraje en Disney Plus para aquellos que no pudieron verlo en el teatro. Lin-Manuel Miranda, el creador de la obra, también escribió toda la música y la letra. Las canciones se hicieron muy populares con sus melodías pegadizas y hermosas armonías y la banda sonora no tardó mucho en acumular más de 5 mil millones de transmisiones.

3 – “Spider-man: Into the Spider-Verse” (2018)

Streamings: 4,032,056,381

La tercera mayor cantidad de transmisiones, son de la película animada de “Spiderman: Into the Spider-Verse”. Esta película utiliza estilos visuales innovadores nunca antes vistos para dar vida al personaje de Miles Morales. Estas imágenes son parte de la razón por la cual esta película es tan bien calificada tanto por los consumidores como por los críticos. Con imágenes de tan alta calidad, la experiencia auditiva debe funcionar en sincronía, por lo que tener una banda sonora tiene artistas como Post Malone, Juice WRLD y Lil Wayne.

4 – “Top Gun: Maverick” (2022)

Streamings: 1,888,544.181

“Top Gun: Maverick” es la secuela del clásico de 1986 y un raro caso en el que la secuela tiene una calificación mejor que la primera película. Hans Zimmer aparece una vez más, trabajando en conjunto con Lady Gaga, Harold Faltermeyer y Lorne Balfe para crear gran parte de la música de esta película. One Republic y Kenny Loggins también aparecen en este álbum de banda sonora. La mezcla de pistas tiene más de 1,800 millones de transmisiones, lo que la convierte en la cuarta banda sonora más reproducida de las 150 películas principales.

5 – “Pulp Fiction” (1994)

Streamings: 1,496,979,758

Pulp Fiction se ha convertido en un clásico a lo largo de los años. El elenco está lleno de celebridades como John Travolta, Samuel L. Jackson y Uma Thurman. La banda sonora también está llena de grandes nombres con Kool and The Gang, Al Green y Chuck Berry, por nombrar solo algunos. Es justo que estas películas clásicas tengan bandas sonoras clásicas que elevan las escenas y brindan una gran experiencia a los espectadores. Con más de 1,400 millones de transmisiones, esta banda sonora es la quinta banda sonora de películas más reproducida.

6 – “Lion King” (1994)

Streamings: 1,430,026,401

“Lion King” es una de las películas de Disney más icónicas y queridas de todos los tiempos. Parte de la razón por la que esta película es tan popular es la fantástica banda sonora que la acompaña. Hans Zimmer, posiblemente uno de los mejores en el negocio cuando se trata de bandas sonoras de películas, ayudó a crear este musical junto con algunos toques de Elton John también.

7 - “Coco” (2017)

Streamings: 1,087,039,762

“Coco” es otra película de Disney en esta lista. Esta película tiene la música como parte de su trama central, por lo que es clave que capture la esencia de la emoción y la historia de los personajes a la vez que sea agradable. El álbum en total tiene más de mil millones de reproducciones y también aparece en las listas de álbumes de Billboard rompiendo el Top 40.

8 – “Interestellar” (2014)

Streamings: 890,594,134

“Interstellar” es una película ganadora de un Oscar dirigida por Christopher Nolan con música escrita por Hans Zimmer. La banda sonora surgió de una pieza musical central que Nolan le pidió a Zimmer que escribiera en una noche. Esa noche compuso una pieza de cuatro minutos que representaba su idea de paternidad. Nolan estaba contento con eso y luego Zimmer pasó a crear la partitura completa. Algunos dirían (incluido él mismo) que esta banda sonora puede ser uno de sus mejores trabajos.

9 – “The Matrix” (1999)

Streamings: 887,530,734

Este fenómeno de ciencia ficción de 1999 se ha convertido en uno de los grandes de todos los tiempos en el género. Esta película tiene algunos temas clásicos de Rage Against the Machine, Deftones y The Prodigy, entre otros. En total, esta banda sonora tiene más de 880 millones de reproducciones.

10 - “Barbie” (2023)

Streamings: 808,215,439

La película de “Barbie” ha sido una de las películas más exitosas de la última década. Su rendimiento en taquilla ha sido sensacional. A pesar de que solo estuvo disponible unas pocas semanas, la banda sonora ya ha acumulado más de 800 millones de transmisiones y la velocidad a la que esta banda sonora está creciendo, es probable que alcance más de 1,500 millones de transmisiones este año, lo que significa que podría ascender al cuarto lugar en esta lista.