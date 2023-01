MOSCÚ.- Las principales cadenas de cine rusas han comenzado a proyectar “Avatar: The Way of Water”, aunque la película carezca de licencia oficial, según informa la prensa rusa.

La secuela dirigida por James Cameron ha sido incluida en los horarios de cientos de cines en casi todas las regiones del país, según informa el diario “Védomosti”.

Debido a la campaña militar rusa en Ucrania, los principales estudios cinematográficos norteamericanos renunciaron el pasado año al mercado ruso.

Es el caso de Disney, a la que pertenece 20th Century Studios, la productora de la cinta, y que abandonó este país en marzo de 2022.

Por ello, “Avatar 2″ no recibió la correspondiente licencia de proyección de manos del Ministerio de Cultura de Rusia, precisa la fuente.

La multa por proyectar películas sin licencia en este país es de hasta 200.000 rublos (casi 14.000 dólares).

Según el diario “Izvestia”, el Ministerio se propone combatir esa práctica, ya que deja en muy mal lugar al Kremlin.

En 2022 ya fueron multados una serie de cines por proyectar sin permiso “Doctor Strange 2″, “Jurassic World: Dominion” y otras películas de Hollywood, que nunca debieron ser estrenadas en Rusia.

Poco importa que el largometraje ruso “Cheburashka” sobre un muñeco orejudo ideado en tiempos de la URSS haya superado en recaudación hoy a “Avatar 2″ con 3.520 millones de rublos (unos 240 millones de dólares).

Los cines rusos parecen por el momento dispuestos a pagar la multa, ya que las cintas estadounidenses siguen teniendo un mayor tirón que las nacionales.