La cinta de terror de Blumhouse “M3gan” obtuvo un increíble fin de semana de estreno, debutando con una recaudación de $30.3 millones, de acuerdo con estimados publicados por el estudio, al tiempo que “Avatar: The Way of Water” siguió con su dominio en la taquilla de Estados Unidos y Canadá.

La película de Universal Pictures “M3gan” sobre una muñeca robot construida para una pequeña luego de que sus padres fallecieron en un accidente automovilístico, ha superado todas las expectativas gracias a un gran revuelo y a los memes. Con esta cinta de bajo presupuesto protagonizada por Allison Williams, Blumhouse y el productor James Wan han creado el primer éxito de Hollywood del nuevo año, que probablemente dará lugar a una nueva franquicia de terror.

Las audiencias dieron a la cinta una puntuación de “B” en CinemaScore, aunque los comentarios -y una puntuación de 94% en Rotten Tomatoes- fueron más fuertes para el moderno y tecnológico giro de un thriller parecido a “Child’s Play”. La recaudación internacional ascendió a $10 millones.

Pero mientras que “M3gan” atrajo a audiencias que acudieron a salas de 2D, las pantallas de otros formatos siguieron ocupadas por “Avatar: The Way of Water” de James Cameron. La secuela de tres horas de duración siguió en la cima de la taquilla de Estados Unidos y Canadá por cuarta semana consecutiva con una recaudación de $45 millones.

El espectáculo de ciencia ficción de Cameron ya superó los $500 millones domésticamente y los $1,700 millones a nivel internacional.

A continuación, las cifras estimadas por venta de entradas de viernes a domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, según la firma Comscore.

1. “Avatar: The Way of Water” - $ 45 millones

2. “M3gan” - $ 30.2 millones

3. “Puss in Boots: The Last Wish” - $ 13.1 millones

4. “A Man Called Otto” - $ 4.2 millones

5. “Black Panther: Wakanda Forever” - $ 4 millones

6. “Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody” - $ 2.4 millones

7. “The Whale” - $ 1.5 millones

8. “Babylon” - $ 1.4 millones

9. “Violent Night” - $740,000

10. “The Menu” - $713,000