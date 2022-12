La cineasta puertorriqueña Maritere Vélez Negrón esta vez se salió de las temáticas idóneas para la comedia para adentrarse a un drama, inspirado en un tema personal, que quiso presentar a través de la pantalla de cine.

Su padecimiento del trastorno obsesivo compulsivo (OCD, por sus siglas en inglés) la llevó a crear la historia de “Olivia”, esta chica que padece de trastorno obsesivo compulsivo, así como ella, una condición que se caracteriza por pensamientos y miedos no deseados que pueden interferir en las actividades diarias de una persona y generarle mucho sufrimiento.

“Es una condición muy difícil. Este personaje tiene una recaída en Navidad, en medio de una fiesta familiar, y ella tiene tanto miedo de pedir ayuda y no tiene plan médico, así que decide recurrir a un extraño para que le venda las pastillas sin receta. Es aquí donde en el apartamento de él se quedan atrapados por un aguacero y se ven en la obligación de esperar juntos a que escampe y se empiezan a dar cuenta de que ambos están pasando por una situación bien complicada, por lo que de ahí surge una conexión inesperada”, explicó Vélez acerca del filme que estrena el jueves 29 de diciembre en las salas de cine Fine Arts en Miramar y Hato Rey.

De acuerdo con la guionista y también protagonista de la historia, cuando fue diagnosticada con trastorno obsesivo compulsivo, recuerda que era una condición de la cual no se hablaba y un mundo del cual no sabía nada. Lo poco que veía en el cine tampoco reflejaba lo que para ella es vivir con esa condición.

“Mientras más conozco gente, más me doy cuenta de que es una condición que es un universo para cada persona, lo cual te puede hacer sentir muy solo o sola. Cuando es algo que nunca has visto a tu alrededor, te puede generar una sensación de soledad y de que estás mal, de que eres defectuosa, de que eso te hace rara, de que algo falla contigo. Para mí era tan importante ver representación de esta condición en el cine porque cuando tú ves una historia con la que conectas, no te sientes ya tan sola o solo cuando ves que alguien más lo tiene”, indicó Vélez.

Y es que la cinta, filmada en el 2021 en Barranquitas, aborda este tópico universal y muy actual, como la depresión y el trauma, pero con un mensaje de sanación y ganas de conectar con los demás, de afrontar nuestra vulnerabilidad.

Escena de película "Receta no incluida", donde sale "Olivia", interpretada por la actriz y guionista Maritere Vélez, y “David”, interpretado por el actor Gabriel Leyva. (Suministrada)

“Quise darle perspectiva no solo a aquellos que padecen de OCD, sino en general para aquellas personas que tienen un problema de salud mental o con crisis emocionales, que es algo mucho más común de lo que pensamos. Y más ahora, después de todo lo que hemos vivido y de esta pandemia”, agregó.

“Olivia” tiene una recaída en medio de los preparativos de una fiesta de Navidad. Sin plan médico y queriendo mantener su situación en secreto, recurre a “David”, interpretado por el actor Gabriel Leyva, un chico que le consigue los medicamentos de manera ilegal.

Vital la Navidad en la trama

Para esta guionista, le resultaba importante que la historia se diera en el marco de la época festiva navideña, pues precisamente es cuando se exacerban las condiciones de salud mental.

“Era súper importante la Navidad, porque además de que es una época donde muchas personas se deprimen, es una época que se supone, en teoría, que sea feliz, pero es una época de excesos; es mucha comida, música, bebida y celebración, lo cual suena súper bien, pero cuando tú estás en un estado mental vulnerable puede ser todo lo contrario”, manifestó la cineasta que nació y creció en el pueblo de Jayuya.

“Receta no incluida” cuenta con un reparto que incluye a Mariana Monclova, Carola García, Junior Álvarez, Ángel Manuel, Eileen Rivera, Yussef Soto Villarini, José Omar Torres y Edda López, entre otras figuras, bajo la dirección de la cineasta Juliana Maité y producción de Vilma Liella.

Para Vélez se trata de su quinta película como guionista, y celebra que el largometraje no solo haya tenido la oportunidad de presentarse en seis festivales internaciones, en donde ha podido presenciar cómo la audiencia conecta con la historia, al tratar un tema universal, sino que también ha sido galardonada.

Galardonada

En su preestreno en la edición 48 del Festival de Huelva del Cine Iberoamericano en España, resultó galardonada con el Premio Colón de Plata a la Mejor Interpretación Conjunta. La distinción reconoce la calidad de las actuaciones de los protagonistas Marietere Vélez Negrón, Gabriel Leyva y Mariana Monclova. El filme fue parte de la Selección Oficial en competencia, viéndose al mismo tiempo con producciones de Chile, Argentina, Panamá, República Dominicana y Brasil.

Igual impacto causó su exhibición en el Festival de SXSW 2022 en Texas, donde se alzó con el máximo reconocimiento dentro de la categoría Global del Premio del Público (Audience Award), ante presentaciones de Brasil, Bulgaria, Irán y Ghana, lo que Vélez catalogó como “la gran prueba de fuego”.

Aunque aclara que todas las presentaciones han sido emocionantes y significativas, el estreno en su casa, Puerto Rico, tiene un matiz especial y está contando las horas para que estrene.

“Para mí esta es la premier más importante de todas, porque esta es en mi casa, desde donde nace esta historia, donde la hicimos, donde está la mayoría de la gente que trabajó en ella, donde está la audiencia que se ve reflejada en la película. Así que para mí, esto es una emoción sinigual”, añadió.