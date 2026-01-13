Miguel Sahid presenta su libro “El poder de actuar”: “El actor no debe actuar, debe vivir la verdad”

El actor puertorriqueño Miguel Sahid regresó a la Isla para presentar “El poder de actuar”, su primer libro y una guía contemporánea dirigida a la nueva generación de actores y comunicadores que buscan fortalecer su voz, su presencia y su capacidad de conectar con el público desde la autenticidad.

El Nuevo Día conversó con el también coach sobre las motivaciones detrás de esta publicación, su visión sobre la evolución del arte de actuar y el mensaje que busca transmitir a los actores en formación.

“Volver a la Isla y poder impactar vidas con toda la experiencia que uno ha agarrado, ver las caras de estas generaciones, de jóvenes que quieren y no encuentran cómo dar ese paso… a veces necesitan esa persona que les dé como un faro de guía”, expresó el experimentado actor, con participaciones en producciones de Telemundo, Univisión y Netflix.

Sahid, quien recientemente se reunió con su fanaticada boricua en Caribbean Cinemas Fine Arts de Popular Center, en Hato Rey, destacó el entusiasmo y el interés que notó en quienes se dieron cita en la presentación oficial del libro.

“Allí había doctores, ingenieros y hasta realtors, no solamente actores. Cuando me fui a dormir, me fui con una sonrisa muy grande en la boca, porque me sentí completo en cuanto a qué bueno que pude venir a Puerto Rico, ofrecer el foro, una clase y este libro, que sirve de guía para nuevas generaciones”, recalcó.

El libro —que ha logrado posicionarse entre los más vendidos en Amazon— nació de lo observado en cada uno de sus talleres actorales y de las dinámicas de los ejercicios que realizaba como parte del Conservatorio de Arte Dramático de la Sociedad Actoral Hispanoamericana, institución que dirige y que ha formado a miles de actores en Estados Unidos y Latinoamérica, donde, entre otras cosas, se trabaja el desarrollo de la autenticidad y la seguridad escénica.

“Cuando arrancamos, principalmente esta guía la quería hacer para hablarle a los actores, yo nunca pensé que se iba a convertir en esta gran conversación gracias al libro. Esta guía nace del deseo de poder ayudar a nuevas generaciones y que sea accesible para el que desee actuar”, aseguró con sorpresa.

A través de 262 páginas, “El poder de actuar” está dirigido a aspirantes de actuación, artistas en desarrollo, comunicadores y profesionales, ofreciéndoles herramientas prácticas para transformar lo “ficticio en verdad”, aprender a habitar emociones reales y dominar la técnica que distingue al actor profesional del aficionado o amateur.

Desde su experiencia personal, Sahid también reflexionó sobre las carencias en la formación actoral tradicional y cómo estas influyeron directamente en la creación del libro.

“Cuando yo estaba tratando de crecer en este rubro de la actuación, recuerdo haber gastado mucho dinero entre talleres. Entonces, me preguntaba: ¿será que algún día vamos a hacer un sitio donde encontremos todo? Y de ahí es que da punto de partida para el libro. Tenemos alrededor de 5,000 estudiantes y, basado en lo que yo he encontrado, estos son pasos claves para lograr la actuación”, aseguró el autor, quien contó con la colaboración del escritor y guionista Edui Tijerina Chapa.

Entre los temas que aborda el libro se encuentran: cómo construir una técnica actoral propia; cómo acceder a las emociones sin manipularlas; cómo conectar con el personaje desde el cuerpo, la voz y la experiencia; cómo vencer la inseguridad y el miedo escénico; cómo audicionar y presentarse con seguridad; cómo comunicar en público con presencia e impacto, y cómo desarrollar la mentalidad del actor profesional, incluso sin experiencia previa.

¿Por qué son tan importantes para un actor hoy las cualidades de la verdad y la autenticidad?, preguntamos.

“Es lo que necesita uno para actuar. Yo creo que lo importante es que el actor no actúa. Es todo lo contrario a lo que pensamos que debe ser el actor. El actor no debe actuar. El actor lo que da es vida a la vida misma en eventos ficticios o reales. Es tratar de prestar nuestro cuerpo a través de eso. Y es ahí donde las personas a veces llegan y a veces no. Porque hay gente que no encuentra esta verdad y autenticidad”, sostuvo.

Finalmente, Sahid compartió un mensaje directo para quienes sueñan con incursionar en la actuación, pero aún no se atreven a dar el primer paso.