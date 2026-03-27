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Netflix sube los precios por segunda vez en menos de un año

El aumento en el costo mensual de la popular plataforma de ‘streaming’ será efectiva tanto para los nuevos y los existentes clientes

27 de marzo de 2026 - 10:47 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La empresa superó todos los objetivos financieros marcados para 2025, con un aumento de los ingresos en el cuarto trimestre del 18 % interanual. (NEIL HALL)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El coloso del entretenimiento Netflix actualizó este jueves los precios de los tres planes disponibles en Estados Unidos y Puerto Rico con una segunda subida en poco más de un año.

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Con los nuevos costes, el plan Estándar con anuncios de Netflix subió un dólar hasta alcanzar los $8.99 al mes, mientras que el Estandar sin anuncios y con visualización simultanea en hasta dos dispositivos aumentó a los $17.99 mensuales, dos dólares más.

Por su parte, el plan Premium, que no tiene anuncios y se puede transmitir en hasta cuatro dispositivos a la vez, se sitúa en $26.99, un incremento del 8 % mensual.

Esta es el segundo aumento en el catálogo de planes de Netflix en menos de un año en Estados Unidos y se aplicará tanto a los nuevos como a los actuales miembros de la plataforma.

En 2016 Netflix estrenó una de sus series más exitosas y sus protagonistas revolucionaron Hollywood. Ahora están próximos a despedir al Upside Down con la quinta y última temporada que llega en tres partesNueve años y 34 capítulos después de su estreno, Stranger Things se prepara para cerrar la historia con un broche de oroLa actriz de ahora 21 años, nacida en España pero con nacionalidad británica, está casada con Jake Bongiovi, el hijo de Jon Bon Jovi. En agosto de este año anunciaron a través de sus redes que adoptaron a una bebé
1 / 24 | "Stranger Things": el antes y después de los protagonistas . En 2016 Netflix estrenó una de sus series más exitosas y sus protagonistas revolucionaron Hollywood. Ahora están próximos a despedir al Upside Down con la quinta y última temporada que llega en tres partes

La empresa estadounidense elevó las tarifas en el primer trimestre de 2025 tras más de tres años ofreciendo el mismo precio por el plan Estandar sin anuncios, el producto más popular.

Sin embargo, este nuevo ajuste eleva el costo de dicho servicio casi un 30 % en los últimos 14 meses.

Esta decisión se produce un mes después de que Netflix abandonara el acuerdo para comprar los estudios de Warner Bros. Discovery, al negarse a igualar la oferta presentada por Paramount Skydance.

Tags
NetflixstreamingPelículasSeries de televisión
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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