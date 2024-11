Nuevo documental de los Beatles en Disney+ muestra la conquista de Estados Unidos en 1964

“Beatles ‘64″ se basa en imágenes del viaje de 14 días filmadas por los documentalistas Albert y David Maysles , quienes dejaron atrás 11 horas de los Fab Four haciendo tonterías en el hotel Plaza de Nueva York o viajando. Fue restaurada por Park Road Post en Nueva Zelanda.

“Es hermosa, aunque es en blanco y negro y no es de pantalla ancha” , dice el director David Tedeschi. “Es como si se hubiera filmado ayer y captura la juventud de los cuatro Beatles y los fanáticos”.

Entrevistas actuales

“Fue como un amor loco” , recuerda la fan Vickie Brenna-Costa en el documental. “Realmente no puedo entenderlo ahora. Pero entonces, era natural”.

El documental coincide con el lanzamiento de una caja de vinilos que recopila los siete álbumes de la banda lanzados en Estados Unidos en 1964 y principios de 1965: “Meet The Beatles!”, “The Beatles’ Second Album”, “A Hard Day’s Night” (la banda sonora de la película) , “Something New”, “The Beatles’ Story”, “Beatles ‘65″ y “The Early Beatles” . Habían estado fuera de impresión en vinilo desde 1995.

Una nueva mirada a los Beatles

Músicos como Sananda Maitreya, Ron Isley y Smokey Robinson también hablan sobre los Fab Four y lo que tomaron de la música negra. También hay entrevistas con residentes de Harlem, el crítico Joe Queennan y el cineasta David Lynch , que vieron a los Beatles tocar en el Washington Coliseum.

El disco de "The Beatles" fue publicado en 1967

“Creo que en parte se debe a que la luz estaba apagada. Estaban deprimidos. Todo estaba oscuro. ‘I Want to Hold Your Hand’ los iluminó”, dice Tedeschi.