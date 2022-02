A comienzos de esta semana, alrededor de 9,500 miembros de la Academia de Hollywood cerraron un proceso de votación de una semana para elegir las quinas de nominados al Oscar, que se conocerán la mañana del martes, 8 de febrero.

Así, luego de meses de especulaciones, la carrera por la estatuilla entra en su recta final. En la antesala al anuncio, las apuestas solo se han intensificado y ya arrojan algunos nombres que suenan con fuerza. Sin embargo, el consenso entre los expertos es que este es uno de los años más inciertos para predecir candidatos y ganadores, tanto debido a los cambios de última hora en varios de los premios precursores, como en el hecho de que incluso en ellos no hay total coincidencia a la hora de señalar un claro favorito.

El panorama luce auspicioso para un puñado de títulos. Entre los más seguros para conseguir varias nominaciones está “Belfast” , el drama de Kenneth Branagh inspirado en su propia niñez, que podría darle al cineasta una o más estatuillas luego de cinco postulaciones sin conseguirla.

PUBLICIDAD

La cinta, que acaba de recibir seis nominaciones al Bafta (de la Academia británica) además de dos al premio SAG del Sindicato de Actores de la Pantalla, es objeto de una poderosa campaña por parte del estudio Universal, que pretende capitalizar la empatía de la Academia con las cintas biográficas (o, en este caso, semibiográficas).

También debería lograr varias nominaciones el drama de Netflix “The Power of the Dog”, el regreso al cine de la directora Jane Campion tras una década de alejamiento. La nominación de la cineasta se da por segura (sería la primera en lograrlo en dos ocasiones después de postular en esa categoría con “The Piano”), como también la de los actores Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst y Kodi Smith-McPhee (este último favorito para ganar).

Las apuestas también lucen bien para otras películas que han dominado la temporada con los premios que entregan las asociaciones de críticos. “Dune”, de Denis Villeneuve, podría aparecer entre las nominadas a mejor película y director, pero de seguro dominará las categorías técnicas. Dos musicales también deberían impactar la carrera: “West Side Story”, de Steven Spielberg, en la que Ariana DeBose corre como favorita; y “Tick, tick... Boom!”, debut de Lin-Manuel Miranda en la dirección de cine, protagonizada por Andrew Garfield, otra carta segura en la categoría de mejor actor.

Otra que ha ido cobrando fuerza con las semanas es “Don’t Look Up”, de Netflix. De hecho, la plataforma podría tener este año tres películas compitiendo en la categoría principal (junto con los filmes de Campion y Miranda), algo que no ha ocurrido en 47 años.

PUBLICIDAD

Luego de sorprendentes desempeños entre los candidatos a premios como los Bafta y el Sindicato de Productores, el panorama también luce bien para la última película de Paul Thomas Anderson “Licorice Pizza”. Tampoco hay que descartar la presencia que puedan tener, fuera de la categoría de mejor película internacional, cintas como la japonesa “Drive my car” (Japón), “The worst person in the world” (Noruega) y la danesa “Flee”.

Y, aunque Kristen Stewart no logró ser nominada a premios influyentes como el Bafta y el Sag, algunos expertos aún apuestan a la presencia en la carrera de “Spencer”, la cinta sobre la fallecida princesa Diana de Gales, dirigida por Pablo Larraín. Otra que debería figurar es “House of Gucci”, de Ridley Scott, sobre todo su protagonista, Lady Gaga. La ceremonia de entrega de los premios Oscar se llevará a cabo el 27 de marzo.