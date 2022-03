El 27 de marzo, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas recuperará su tradicional pomposidad afectada, en la última edición, por la pandemia del coronavirus. Serán 10 las películas que buscarán quedarse con el más preciado de los galardones, y a menos de un mes de la noche más esperada, nada parece estar asegurado.

Según El País, “The Power of the Dog”, que llega a los premios Oscar como la gran favorita, respaldada por 12 nominaciones y candidaturas en las principales categorías (película, dirección, guion, actuación protagónica y de reparto, fotografía y así), no ha logrado el aval mayoritario por parte de los principales premios del año.

Tiene, sí, la unanimidad de la crítica, que la ha celebrado como la que podría darle el Oscar definitivo a Netflix. El drama con toques de thriller está en la plataforma de “streaming”, dirige Jane Campion y se basa en una novela de Thomas Savage.

El domingo se fue de los SAG Awards con las manos vacías, al perder las tres estatuillas a las que aspiraba: actor protagónico para Benedict Cumberbatch, actor de reparto para Jesse Plemons y actriz de reparto para su esposa y colega Kirsten Dunst. Su principal destaque lo obtuvo en unos opacos y criticados Golden Globes, en los que conquistó los galardones a mejor película de drama, dirección para Campion, y actor de reparto para Kodi Smit-McPhee.

Después, recibió el reconocimiento a mejor director/a, actor y actor de reparto (Smit-McPhee) en los premios del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York; y dirección, fotografía y actor de reparto (Smit-McPhee) en los galardones de los críticos de Los Ángeles, este último en empate con Vincent Lindon de “Titane”. Y acumula decenas de galardones de menor peso en este recorrido rumbo al Oscar.

Campion, que con la nominación de la Academia se convirtió en la primera mujer en ser dos veces candidata al Oscar a mejor dirección (la anterior fue en 1993 por “The Piano”), parece posicionarse así como la firme candidata en un rubro en el que, el 27 de marzo, se medirá con nombres importantes. En carrera están Steven Spielberg por “West Side Story”, Kenneth Branagh por “Belfast”, Paul Thomas Anderson por “Licorice Pizza”, y Ryusuke Hamaguchi por “Drive My Car”.

Pero en lo actoral, “The Power of the Dog” no está tan firme y los SAG fueron claros al respecto. El galardón del Sindicato de Actores donde los que votan son, justamente, los propios actores, se fue para Will Smith en el rubro de actor protagónico. Su papel de Richard Williams en “King Richard” (HBO Max), una biopic sobre el padre y mánager de las tenistas de elite Venus y Serena Williams, ya le valió el Golden Globe y el premio de la National Board of Review, el consejo de la crítica estadounidense.

“CODA” ha sorprendido

Entre los secundarios, los SAG reconocieron a Troy Kotsur, que sigue haciendo historia como un actor sordo que, en esta temporada, la industria del cine aclama y con razón. Es el padre de la familia Rossi en “CODA”, sensible comedia dramática disponible en Apple TV+ y que hasta ahora llegaba con mayor perfil bajo a unos Oscar en los que compite en tres categorías, incluyendo película.

En los SAG, “CODA” dio el batacazo no solo con la estatuilla a Kotsur, sino también con la de mejor elenco para la que, entre otras, se midió con “Don’t Look Up”, que tiene a Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Jonah Hill y Cate Blanchett, y “House of Gucci” (Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons y Salma Hayek). “CODA” tiene la particularidad de que los tres coprotagónicos que encarnan a personajes sordomudos son, de hecho, intérpretes sordomudos: Kotsur, Marlee Matlin (la única mujer no oyente en haber ganado un Oscar) y Daniel Durant. ¿Los SAG serán un indicador del potencial de revelación que puede tener esta película indie en la Academia? Habrá que ver.

Actrices

Menos claro es el panorama entre las actrices. En la categoría de reparto, la que picó en punta es Ariana DeBose, por “West Side Story”: había conseguido el Golden Globe, el premio de los críticos de Los Ángeles y fue ratificada en los SAG Awards.

Sin embargo, el National Board of Review eligió a Aunjanue Ellis por “King Richard’; y los críticos de Nueva York, a Kathryn Hunter por “The Tragedy of Macbeth”. Hunter no está en carrera por el Oscar; a DeBose y Ellis las acompañan Jessie Buckley por “the Lost Daughter”, Judi Dench por “Belfast” y Kirsten Dunst por “The Power of the Dog”.

Ahora, en la categoría de actriz protagónica, los SAG sacudieron los pronósticos. El galardón fue para Jessica Chastain, que no pudo disimular su sorpresa, por “The Eyes of Tammy Faye”, biopic de la cantante, presentadora y evangelista.

En el camino a los Oscar, los críticos de Nueva York reconocieron a Lady Gaga por “House of Gucci”, mientras que la NBR optó por Rachel Zegler de “West Side Story”, también premiada en los Golden Globe, en comedia o musical. Sin embargo, la cantante y la debutante son las grandes ausentes en las nominaciones de la Academia.

En esa lista sí están Penélope Cruz, por “Madres paralelas” que ya logró el galardón de los críticos de Los Ángeles; Nicole Kidman, por “Being the Ricardos” (Amazon) y premiada en los Golden Globe; Olivia Colman por “The Lost Daughter” (Netflix) y Kristen Stewart por “Spencer”. Todas tienen oportunidades y eso, en menor medida, es lo que marca el tono de la categoría de mejor película.

Otras premiaciones

Quedan, camino al Oscar, otras ceremonias importantes. Los premios del Sindicato de Directores se entregarán el 12 de marzo, los Critic’s Choice Awards, el 13 de marzo; y los del Sindicato de Guionistas de marzo, el 20. Las tendencias todavía pueden cambiar y si le gusta el cine, le conviene seguirlas de cerca.

Favoritas en la categoría de Mejor película

“The Power of the Dog”, el drama de Jane Campion sobre la relación entre dos hermanos y la irrupción de un joven, en los años 20 en Estados Unidos, llega al Oscar como la más nominada (12). Ganó el Golden Globe a mejor drama y está entre las 10 mejores del American Film Institute de 2021.

La película japonesa “Drive My Car” ya hizo historia al ser la primera de ese país en conseguir una nominación al Oscar a mejor película. Podría dar el batacazo: ya fue elegida como mejor film por el Círculo de Críticos de Nueva York y por el de Los Ángeles. Ganó el Golden Globe a mejor película extranjera.

Amor adolescente, recuerdos de un tiempo mejor (el de Los Ángeles en la década de 1970) y coming-of-age son parte del encanto de lo nuevo de Paul Thomas Anderson, “Licorice Pizza”, que fue la mejor película del año según la National Board of Review, que también reconoció al director.

El remake de un clásico del cine y de los musicales, “West Side Story” con el sello de Steven Spielberg, ha obtenido principalmente reconocimientos por sus actuaciones. Pero cosechó, en esta temporada, el Golden Globe a mejor película de comedia o musical, y eso le da una chance clara en su camino a la gala del 27 de marzo.

“Dune” es la segunda con más nominaciones a los premios Oscar, aunque a excepción de su candidatura a mejor película, el resto de las posibilidades las tiene en rubros técnicos. Sin embargo, la historia de ciencia ficción de Denis Villeneuve completa el cuadro de las principales candidatas.