“¡Estoy incrédula!”: Gredmarie Colón vive sueño de cine con Osvaldo Friger

La historia de “Los Mecánicos” se fue forjando en 2010, cuando el polifacético artista Osvaldo Friger escribió una trama que se enfocaba en el mundo de la aceleración. En aquel momento, muchos no creyeron ni le veían posibilidades a su proyecto, pero persistió hasta que en el 2021 se pudo concretar.

“Me dijeron que no 25 mil veces. ‘No, eso no va a servir. No, eso es nichoso. No, eso en Puerto Rico no existe. Eso tenemos que hacerlo como si fuera en Miami’. Esas cosas me decían productores muy importantes de aquí y de afuera”, destacó Friger en entrevista con El Nuevo Día, acerca del proyecto, cuyo guion más adelante fue reescrito y adaptado al estilo de cine de su director Julio Román.

Sin embargo, este entusiasta del automovilismo y la aceleración fue fiel a su convicción y luchó por eso que creía, a la vez que tenía claro sus tres no negociables: que fuera dentro del género de la comedia, que estuviera dirigida a la familia y que representara a Puerto Rico. Esto no solo se le cumplió en dicho filme, sino también en la secuela, con la que ha podido juntar sus dos pasiones: el automovilismo y la actuación.

PUBLICIDAD

Este actor, hoy comparte lo que describe como un logro significativo, que junto a todo el elenco y el equipo de producción, celebra la segunda parte de esta película puertorriqueña, que luego de un año de haber culminado de filmar las últimas escenas de “Los Mecánicos 2″, se alistan para su estreno este jueves en las salas de cine de Puerto Rico.

Una de ellas es la presentadora Gredmarie Colón, quien es parte del elenco original del filme, con el que hizo su debut como actriz en la pantalla grande, y “Los Mecánicos 2″ le ha permitido continuar lo que ya comenzó, en una rama que le apasiona.

Chillan gomas con Gredmarie Colón en un carro de carreras "Es un sueño hecho realidad". La conductora celebra su papel como actriz en "Los mecánicos 2" junto a Osvaldo Friger.

“Creo que desde la primera película estoy todavía incrédula, porque es un sueño realidad. Sin duda alguna, es un gran reto, luego de que hacen una primera película, superarla. Conlleva mucho y para mí superó mis expectativas por completo. Sabía que era un gran trabajo porque cada uno de nosotros dio su mayor potencial y como equipo funcionamos mágicamente, pero no es lo mismo hacerlo y estar detrás de cámara, que luego ver el producto final en la pantalla grande, con la mezcla de sonido y en la sala CXC. O sea, fue mind-blowing”, manifestó Colón, por su parte.

La noche del pasado martes en la premier pudieron constatar el resultado de este largometraje, que les sirvió para confirmar que se fueron en contra de la norma que plantea que las primeras partes siempre son mejores que la segunda.

“Yo creo que nosotros rompimos ese molde”, destacó Colón, mientras que Friger señala: “Es bien difícil lograr lo que se logró y esto ha sido no solo por una persona, no solo por nosotros como actores, sino por el director, el escritor, el equipo técnico y la gente detrás de las cámaras. Sin ellos esto no pudiera ser. Hay una unificación tan grande, hay un movimiento tan especial detrás de esto, que definitivamente nos lleva a otro nivel”.

PUBLICIDAD

Con la repetición del primer elenco, que fue uno exitoso, entre ellos Lexamarie Matos, Jasond Calderón y Juan Botta, para “Los Mecánicos 2″ se integraron personajes adicionales, interpretados por las actrices boricuas Ana Isabelle y Aris Mejías, así como los influencers, el venezolano Marco Pérez y el argentino Juan de Montreal. Junto a ellos, aseguran que lograron sentirse en familia, una dinámica que, según plantean, trasciende la pantalla y que no es muy común que se logren en proyectos como este.

“Gente que la vio en la premier me decían, ‘esta película hay que sacarla para que el mundo entero la vea. Voy a hacer todo lo necesario por lograrlo’, y estoy hablando de personas con mucho poder dentro de la industria”, agregó Friger, quien junto a Colón, esperan que se pueda difundir fuera de Puerto Rico, por lo que aprovecharon a invitar al público a que este fin de semana acudan al cine con sus familias a ver el largometraje, ya que esto es vital en su fase de estreno.

“Puerto Rico siempre da cátedra cuando se trata de unir un pueblo entero para apoyar a los nuestros. Ya sea en música, en deporte, o sea, en personalidades del entretenimiento, siempre se unen, no importa en qué faceta del arte se destaquen. Entonces, de esto se trata ‘Los Mecánicos’, estamos resaltando el deporte del automovilismo, en los que tenemos récord mundiales, y queremos que hagan sus equipos y vayan a verla”, instó Colón.

Con 21 películas como parte de su carrera en la actuación, Friger aprovechó para compartir un mensaje de superación y una lección de vida.

PUBLICIDAD

“Verdadera adrenalina” en el set de la película “Los mecánicos 2” Filmaron en el aeropuerto con figuras como Gredmarie Colón, Ana Isabelle y Jasond Calderón.

“Quiero que la gente que me esté mirando escuche este mensaje. Cuando yo tenía 13 años, yo le dije a mi madre de camino para la escuela, ‘mami yo quiero hacer cine’. Mi mamá me dice, ‘papi, tú eres pobre, eres latino, bájate de esa nube que eso jamás va a pasar’. Ella no lo hizo por mal. Ella lo hizo porque era la única realidad que ella veía. Ayer estuvo en el cine conmigo y para mí eso fue un círculo completado. El orgullo de mi vieja de decir, ‘contra, con todo y que yo se lo dije’. Todo lo que papá Dios te haya puesto a ti en la mente, te lo puso a ti. No tienes que decírselo a nadie, ni nadie tiene que creer en ti. El único que tiene que creer en ti es eres tú”, sentenció el artista natural de Caguas.

La actuación, su mayor pasión

Tratándose de su primera película y secuela, la también modelo manifiesta que está abierta a más posibilidades dentro del campo de la actuación. No solo quisiera que se diera una tercera parte de “Los Mecánicos” o que trascendiera a una serie en alguna plataforma, sino que le encantaría experimentar otros géneros y personajes.