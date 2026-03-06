Opinión
EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

prima:“Peaky Blinders: The Immortal Man”: así es el regreso de Tommy Shelby, ahora en cines

La película prolonga el universo de la exitosa serie con una historia más oscura y reflexiva

6 de marzo de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Escena de la película de "Peaky Blinders", que llega a los cines esta semana. (Suministrada)
Juanma Fernández París
Por Juanma Fernández París
Crítico de cine

"Peaky Blinders: The Immortal Man" hace su debut en la pantalla grande y posiciona la jornada de Tommy Shelby (Cillian Murphy) justo después de los sucesos de las seis temporadas de la serie y en el medio de sucesos claves durante la Segunda Guerra Mundial. Al principio del filme, el protagonista está en exilio y atormentado por los fantasmas de su violento pasado. Mientras tanto su hijo mayor Duke Shelby (Barry Keoghan) está tratando resucitar los días de gloria de la organización criminal titular. Esto lo lleva a aceptar una propuesta que lo conectaría directamente con los esfuerzos de los Nazis para destruir la estabilidad de Inglaterra. Esto junto con otro evento trágico obliga a Thomas Shelby a exorcizar su melancolía y enfrentar el legado de odio, corrupción y venganza que ha heredado su hijo.

ACERCA DEL AUTOR
Juanma Fernández París
Juanma Fernández-París ha sido cinéfilo desde que nació, pero su carrera como cinéfilo profesional se comenzó a concretar cuando completó su bachillerato en Comunicación Pública con énfasis en periodismo y cine....
