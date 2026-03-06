"Peaky Blinders: The Immortal Man" hace su debut en la pantalla grande y posiciona la jornada de Tommy Shelby (Cillian Murphy) justo después de los sucesos de las seis temporadas de la serie y en el medio de sucesos claves durante la Segunda Guerra Mundial. Al principio del filme, el protagonista está en exilio y atormentado por los fantasmas de su violento pasado. Mientras tanto su hijo mayor Duke Shelby (Barry Keoghan) está tratando resucitar los días de gloria de la organización criminal titular. Esto lo lleva a aceptar una propuesta que lo conectaría directamente con los esfuerzos de los Nazis para destruir la estabilidad de Inglaterra. Esto junto con otro evento trágico obliga a Thomas Shelby a exorcizar su melancolía y enfrentar el legado de odio, corrupción y venganza que ha heredado su hijo.