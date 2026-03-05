Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Reseña
Evaluación o crítica de un servicio, producto o actividad creativa.

prima:Reseña: “Hoppers”, la verdad de la nueva película de Pixar

La nueva producción que estrena este jueves, deslumbra con su animación y su mensaje para las familias, pero sufre por varios aspectos

5 de marzo de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Mabel Beaver y King George, personajes de la nueva película animada "Hoppers". (Pixar)
Juanma Fernández París
Por Juanma Fernández París
Crítico de cine

La nueva oferta de Pixar Animation tiene como figura central a Mabel, una apasionada activista por los derechos de los animales mucho antes de que haya llegado a primer grado en la escuela elemental. Su abuela la ayuda a canalizar sus frustraciones conectando con la naturaleza, en un montaje que claramente busca tener la misma resonancia emocional que la primera sección de "Up". Esto lleva a la protagonista a tomar como una ofensa personal que el alcalde de su pueblo tenga planes para construir una autopista sobre su lago favorito. Cuando las peticiones y las protestas no tienen ningún efecto, Mabel utiliza la tecnología de un experimento de su universidad para poder infiltrar al ecosistema de animales afectados y detonar una revolución.

RELACIONADAS
Tags
Pixar
ACERCA DEL AUTOR
Juanma Fernández París
Juanma Fernández-París ha sido cinéfilo desde que nació, pero su carrera como cinéfilo profesional se comenzó a concretar cuando completó su bachillerato en Comunicación Pública con énfasis en periodismo y cine....
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 5 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: