La nueva oferta de Pixar Animation tiene como figura central a Mabel, una apasionada activista por los derechos de los animales mucho antes de que haya llegado a primer grado en la escuela elemental. Su abuela la ayuda a canalizar sus frustraciones conectando con la naturaleza, en un montaje que claramente busca tener la misma resonancia emocional que la primera sección de "Up". Esto lleva a la protagonista a tomar como una ofensa personal que el alcalde de su pueblo tenga planes para construir una autopista sobre su lago favorito. Cuando las peticiones y las protestas no tienen ningún efecto, Mabel utiliza la tecnología de un experimento de su universidad para poder infiltrar al ecosistema de animales afectados y detonar una revolución.