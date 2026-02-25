Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:Guía básica: cómo funcionan los incentivos para la industria del cine en Puerto Rico

Conoce cómo funcionan estas ayudas, los requisitos y el proceso de solicitud

25 de febrero de 2026 - 2:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Películas como “Padres”, de Lifetime, se han grabado en los pasados años en la isla. (Josian Bruno/GFR MEDIA)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

En la última década, Puerto Rico ha sido considerada por productores locales e internacionales como un lugar idóneo para una producción cinematográfica no solo por su diversidad geográfica, donde se pueden simular escenarios de otros países como Cuba, Vietnam, Dubái o Estados Unidos, sino por una estructura de incentivos financieros gestionados por el Programa para el Desarrollo de la Industria Cinematográfica del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

RELACIONADAS
Tags
CineCine en Puerto RicoIncentivos contributivosPuerto RicoRené PérezBad Bunny
ACERCA DEL AUTOR
Francisco Javier Díaz
Francisco Javier DíazArrow Icon
Francisco Javier Díaz trabaja en El Nuevo Día desde febrero de 1999, cuando formó parte de la publicación semanal "TV al Día". Unos meses más tarde, pasó a ser parte del...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 25 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: