En la última década, Puerto Rico ha sido considerada por productores locales e internacionales como un lugar idóneo para una producción cinematográfica no solo por su diversidad geográfica, donde se pueden simular escenarios de otros países como Cuba, Vietnam, Dubái o Estados Unidos, sino por una estructura de incentivos financieros gestionados por el Programa para el Desarrollo de la Industria Cinematográfica del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).