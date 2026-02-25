Guía básica: cómo funcionan los incentivos para la industria del cine en Puerto Rico
Conoce cómo funcionan estas ayudas, los requisitos y el proceso de solicitud
25 de febrero de 2026 - 2:31 PM
En la última década, Puerto Rico ha sido considerada por productores locales e internacionales como un lugar idóneo para una producción cinematográfica no solo por su diversidad geográfica, donde se pueden simular escenarios de otros países como Cuba, Vietnam, Dubái o Estados Unidos, sino por una estructura de incentivos financieros gestionados por el Programa para el Desarrollo de la Industria Cinematográfica del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).
