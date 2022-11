La Navidad ya oficialmente está aquí. Las luces y adornos fuera de las casas, junto con los tradicionales árboles llenos de guirnaldas y luces le dan un toque especial a esta época. De igual manera, las nuevas producciones creadas para las plataformas de “streaming”, como Netflix, Apple TV+, Amazon Prime Video y Disney+, por poner un ejemplo, también les brindan un aire especial a estas próximas semanas.

A continuación, incluimos varias series o películas que te alegrarán los días y que podrás ver junto a tus familiares o amigos.

Falling for Christmas

Plataforma: Netflix

Formato: Película

En esta película llena de risas y romance, una heredera hotelera mimada y recién comprometida (Lindsay Lohan) sufre un accidente de esquí, que le causa una amnesia total y se encuentra al cuidado de un apuesto propietario de un hotel pequeño y modesto (Chord Overstreet), junto con su precoz hija en los días previos a Navidad. Esta experiencia podría cambiarle la vida para siempre a esta joven adinerada.

The Santa Clauses

Plataforma: Disney+

Formato: Serie

Después de detenerse en una de sus casas favoritas en la lista de entrega de Santa, Scott Calvin (Tim Allen) se da cuenta de que los 28 años que ha estado en el trabajo han pasado volando. Para empeorar las cosas, su magia comienza a fallar. Es por eso que Scott entrena para recuperar su magia, pero las cosas solo empeoran con el paso del tiempo.

Christmas with You

Plataforma: Netflix

Formato: Película

Sintiendo que su carrera se agota, la estrella del pop Angelina (Aimee García) escapa para cumplir el deseo de una joven fanática en un pequeño pueblo en Nueva York, donde no solo encuentra la inspiración para revitalizar su carrera, sino también una oportunidad para encontrar el amor verdadero, junto a Miguel (Freddy Prinze Jr.), el padre de la adolescente.

Spirited

Plataforma: Apple TV+

Formato: Película

Por primera vez, “A Christmas Carol” se cuenta desde la perspectiva de los fantasmas en este divertido giro musical del clásico cuento de Dickens. En este musical, cada Nochebuena el Fantasma de la Navidad Presente (Will Ferrell) selecciona un alma oscura para ser reformada por la visita de tres espíritus. Pero esta temporada, eligió a la persona equivocado en Clint Briggs (Ryan Reynolds), quien le da la vuelta a su anfitrión fantasmal hasta que el personaje de Ferrell se encuentra reexaminando su propio pasado, presente y futuro.

The Noel Diary

Plataforma: Netflix

Formato: Película

Cuando el exitoso autor de novelas, Jake Turner (Justin Hartley), regresa a casa en Navidad para cerrar el patrimonio de su fallecida madre, descubre un diario que puede contener secretos sobre su propio pasado y el de Rachel (Barrett Doss), una intrigante joven. Juntos, se embarcan en un viaje para confrontar el pasado de ambos y descubrir un futuro totalmente inesperado.

Who Killed Santa? A Murderville Murder Mystery

Plataforma: Netflix

Formato: Especial de televisión

Estreno: 15 de diciembre del 2022

El detective Terry Seattle (Will Arnett) está de regreso y, esta vez, el caso es crítico. Junto con sus dos estrellas invitadas, Jason Bateman y Maya Rudolph, tiene la misión de averiguar quién mató a Santa Claus. Hay un problema: Bateman y Rudolph no han leído el guion de esta comedia, por lo que no tienen idea de lo que les va a pasar. Juntos, tendrán que improvisar su camino para resolver el caso.

Hotel for the Holidays

Plataforma: Amazon Prime Video

Formato: Película

Estreno: 2 de diciembre de 2022

“Hotel for the Holidays” gira en torno a los empleados e invitados del encantador Hotel Fontaine en la ciudad de Nueva York durante la Navidad. Su gerente, Georgia (Madelaine Petsch), es una joven ambiciosa que tiene que tratar huéspedes de todo tipo, incluidos solteros con el corazón roto, una estrella del pop infame y un ex príncipe europeo que recientemente abdicó de su trono. En un momento dado, el trabajo y la vida personal de Georgia se enredan cuando se ve atrapada entre el chef del hotel Luke (Mena Massoud) y el sofisticado ex príncipe.

Santa Camp

Plataforma: HBO Max

Formato: Documental

Todos los veranos, una horda de Santa Claus profesionales, junto con sus esposas y sus duendes llegan hasta un campamento en los bosques de New Hampshire para aprender los trucos de su oficio. Pero este año es diferente. Los organizadores, miembros de una organización de Nueva Inglaterra, han decidido abordar un problema complicado e histórico: la falta de diversidad en la industria de Santa. Por eso, deciden reclutar a un Santa Claus negro llamado Chris, otro con una discapacidad llamado Fin y un un transgénero llamado Levi, cada uno con su propia y sorprendente historia. La llegada de los nuevos Santas provoca un ajuste de cuentas sobre lo que significa encarnar a este amado personaje navideño.