La fascinación de Hollywood por contar la misma historia una y otra vez puede, por un lado, agotar hasta al más paciente de los espectadores, aunque alguna vez consigue corregir un error del pasado. O mejorar el primer intento de contar una historia con potencial de éxito que no llegó a cumplir con las expectativas.

Ahora esa segunda oportunidad le llegó a “Percy Jackson and the Olympians”, la nueva serie disponible en Disney+ basada en la saga literaria juvenil del escritor norteamericano Rick Riordan. Muchos recordarán, especialmente la legión de fanáticos de las novelas en todo el mundo, que el relato sobre Percy, el chico de 12 años que descubre que es un semidiós, hijo de una humana y uno de los dioses del Olimpo, ya había sido adaptado de la página a la pantalla en dos películas, “Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief” (2010) y “Percy Jackson: Sea of Monsters” (2013).

Aunque inicialmente los estudios Fox habían planeado llevar al cine todas las aventuras creadas por Riordan hasta aquel momento, lo cierto es que los flojos resultados de taquilla y recepción crítica de los dos primeros films los hizo archivar el proyecto hasta nuevo aviso. Ahora en manos de Disney, el relato regresa en formato de serie semanal, una estructura que ya desde los primeros capítulos demuestra sentarle mucho mejor a todo el relato.

1. El material de origen

Publicada en 2005, la primera novela de la saga inspirada en la mitología griega se transformó en un éxito editorial aun antes de llegar a las librerías. Como sucede en los casos en los que un libro promete convertirse en saga con posibles adaptaciones, los derechos audiovisuales de Percy Jackson fueron vendidos antes de que los lectores conocieran la historia, que se transformó pronto en un premiado bestseller internacional. Luego de la mencionada decepción con las adaptaciones cinematográficas, sus fanáticos no perdieron las esperanzas de que eventualmente habría segunda vuelta para su querido personaje. Así, cuando Disney adquirió los estudios Fox y por ende se quedó con los derechos de Percy Jackson muchos empezaron a insistir con esa posibilidad.

Que en aquel momento hasta Riordan veía como poco probable. Tal vez porque, como explicaba en 2018 en una carta a sus lectores publicada en su página oficial, su experiencia con la producción de las películas había sido frustrante, al punto de que no había visto los films sobre los que no tuvo ni voz ni voto. Claro que su decepción resultó en la novedosa propuesta para la industria televisiva que le hizo Disney cuando pensó en hacer la serie: él sería el creador y guionista -junto al experimentado showrunner Jonathan E. Steinberg- del programa basado en su propio libro. El resultado es una ficción que mantiene el espíritu de los libros y el encanto de sus personajes de un modo en que las películas ni se acercaron a transmitir.

2. La historia

En su primera temporada, la serie desarrolla la trama de la primera novela en la que Percy, de 12 años, lleva tiempo convencido de que le pasa algo muy raro. Desde pequeño ve monstruos y criaturas que nadie más ve, le cuesta concentrarse y tiene unos sueños perturbadores que no entiende. Además de ser el objeto de burla de sus compañeros en todas las escuelas a las que asiste y dónde nunca logró hacer amigos. Cuando sus extrañas experiencias empiezan a intensificarse, el chico es expulsado del colegio y finalmente su madre le revela que todas esas historias sobre los dioses de la mitología griega que tantas veces le contó son su realidad: Percy es un semidiós, el hijo prohibido de uno de los dioses del Olimpo. Obligado a asistir a un campamento para otros chicos como él, el protagonista queda atrapado en medio de una batalla entre Zeus y sus hijos que podría terminar provocando el fin del mundo.

3. El protagonista

Para que el relanzamiento de Percy Jackson resultara bien, lo primero era encontrar al actor que pudiera encarnar la vulnerabilidad, la inocencia y el creciente poder del personaje, que además de todas las tribulaciones que sufre por su condición de semidiós, también debe lidiar con los rigores de la adolescencia. En este caso, los productores acertaron al elegir a Walker Scobell, el joven actor de 14 años que ya se había destacado en el film original de Netflix “El proyecto Adam”, en el que interpretaba a la versión infantil del personaje de Ryan Reynolds. Carismático y expresivo, Scobell conserva sus rasgos infantiles y su voz -que suena al borde del pasaje hacia la adolescencia- invita a los espectadores infantiles a seguirlo en la aventura que está a punto de emprender.

4. El elenco

Además de contar con el actor ideal para encarnar a Percy, la serie también se destaca por el trabajo de los intérpretes secundarios que lo rodean. Por un lado, entre los adultos que guían al joven protagonista se destacan Glynn Turman (Fargo) como Quirón, el centauro a cargo de la educación de los jóvenes semidioses, y el comediante Jason Mantzoukas (The Good Place) que interpreta a Dionisio, el irreverente dios nombrado como director del campamento. Además, entre los jóvenes también llaman la atención Leah Sava Jeffries en el papel de la poderosa guerrera Annabeth Chase y Aryan Simhadri, quien encarna a Grover, el sátiro asignado como protector y mejor amigo de Percy.

5. Para toda la familia

Al tiempo que Disney está repensando su estrategia con respecto a los superhéroes de Marvel dado los malos resultados que obtuvieron tanto sus películas como sus series en 2023, la aparición de este ciclo marca un posible nuevo camino.

Es que esta fantasía juvenil tiene un público asegurado gracias al éxito de la serie literaria, cuyo sexto libro se lanzó en septiembre y fue realizada con el cuidado necesario para sumar a esos muchos espectadores que no conocen las novelas. Para ellos la serie se toma el tiempo de detallar los puntos más sobresalientes de Percy y su epopeya sin olvidarse de incluir humor a la aventura, que además hace un inteligente uso de los efectos visuales necesarios para contar bien la historia. En ocho episodios, con un guion ajustado y actuaciones llenas de encanto, Percy Jackson y los dioses del Olimpo logra lo que tantas otras series buscan sin demasiada suerte: ser un relato ideal para ver en familia.