Hace seis años atrás, cuando el puertorriqueño Rafael Albarrán (”Party Time The Movie”, “Luica, Ignacio y otras historias) terminó de filmar la película independiente “Lupe”, creía estar al final de su carrera como actor.

Hoy esa película tiene su estreno mundial en HBO Latino y HBO MAX expandiendo el alcance de lo que Albarrán describe como “una experiencia bien especial que se realizó con muy poco presupuesto”.

Durante una agradable charla por Zoom, Albarrán compartió los retos de llevar el rol titular y cómo su búsqueda de identidad ha informado su proceso como artista.

¿Cómo se te presenta la oportunidad de ser el protagonista de ‘”Lupe”?

Filmé esto hace seis años, pero el proceso de post-producción se terminó oficialmente en el 2019. Yo llegué a la película por audición. Fue parte de la audición general, tuve dos “call backs” y uno más. Luego de eso, me dieron la noticia de que el rol era mío. Una vez pasó eso, ellos adaptaron el libreto a mi porque en la primera versión el personaje principal era Tailandés. El título original era “The Art of 8 Limbs”, una referencia al arte marcial que el personaje de la película practica. Al no encontrar a un actor Tailandés, abrieron las audiciones a otras etnias y así fue que llegaron a mi.

Cuando me incorporo, bautizan al personaje con mi nombre y le dan la narrativa al personaje de su jornada de Cuba y cómo va a Nueva York en búsqueda de su hermana. Recibir el personaje significó que tuve que hacer una investigación increíble, porque no tenía mucho conocimiento de la comunidad trans. Todo eso logró que hacer el filme fuera un proceso muy único.

Rafael Albarrán como Lupe

Es un rol bien complejo con muchas facetas y matices. ¿Cómo atacaste ese reto como actor para cumplir con todo lo que requería?

Para mi lo más importante fue poder entender cuál era el arco dramático del personaje. Cuando yo contesté eso para mi, eso ayudó a que quedara claro para los creadores del filme también.

En parte por eso fue que hubo mucha libertad de ellos hacia mi para improvisar. La realidad es que encontramos la película todos juntos. Mi búsqueda de este personaje fue el detonante de eso. Cuando me di cuenta que esto era una película sobre encontrar tu identidad auténtica, todo me quedó bien claro.

Es un personaje que está en una búsqueda constante de tratar de definir cómo es su mujer. Por eso es que la vemos experimentando maneras de cómo presentarse. El rol va de todo lo que la hace sentir incómoda a poder reclamar su identidad como mujer.

Tocar el tema de lo que es la identidad auténtica fue algo que me pareció súper interesante. Todos estábamos bien conscientes de lo importante que era contar esta historia, porque a penas tienen representación.

Pues precisamente, ¿cual es tu posición en este debate que ha surgido en los últimos años de que actores deben representar minorías que de por sí, no tienen muchas oportunidades para trabajar como artistas en la industria del entretenimiento? ¿Cómo lo ves?

Eso es un tema complejo y como todo, hay que tener la habilidad de sentarse para escuchar todos los puntos de vista. En el caso específico de Lupe, el conflicto principal del personaje es que está atrapado dentro de su masculinidad. Que no tiene los recursos económicos para hacer la transición a lo que ella considera femenino. Así que desde el principio, los directores tenían claro que querían a un intérprete masculino para explorar ese conflicto.

Todo depende de cómo esa verdad que se está buscando representar puede ser creada. Hay tantos elementos que se necesitan para hacer una película, que me resulta difícil juzgar el proceso de otro artista. Dicho eso, definitivamente nos faltan más historia “queers” y más historias sobre la comunidad transgénero. Sin hablar de otro tipo de historias sobre latinos.

Desde que filmaste esta película Hollywood ha estado obsesionado con el concepto de representación. ¿Has visto algún tipo de cambio en el tipo de rol para el cual has estado audicionando?

Siendo completamente honesto, esta película fue mi último rol como actor aquí en los Estados Unidos. Justo después yo paré el proceso de audición. Durante los últimos seis años he estado enfocado en mi vida personal y en mi carrera como escritor. Logré publicar un libro de poesía, tengo otras dos colecciones más terminadas. Y el año pasado durante la cuarentena, me encerré con un director aquí en Los Ángeles y he estado escribiendo el guión de un largometraje. Pero el proceso de escribir partió de lo que me estás preguntando. De sentir que no había un espacio para mi, así que me toca a mi crearlo.

Ahora que lo que tú declaraste como lo que sería tu última actuación está estrenando en una plataforma que llega a tanto público, ¿tienes algún tipo de expectativa de lo que podría suceder en tu carrera como actor?

Hay que ver qué pasa ahora cuando “Lupe” se estrene en una plataforma como HBO MAX. Pero si surge algo, cien por ciento estaría dispuesto a regresar a la actuación. Esto ha sido una oportunidad única y yo jamás pensé que esto sería lo que pasaría cuando filmamos este proyecto. Todo lo que pasó para que el filme terminara en esta plataforma es casi como una película. (Se ríe) Si de esto me llaman para otra cosa, bienvenido sea.