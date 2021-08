El talento de Lin-Manuel Miranda como intérprete y compositor es más que tangible y completamente exaltado en Vivo, filme nuevo de Sony Animations que hace su debut este viernes en Netflix. A diferencia de Moana donde el artista boricua tuvo que incorporarse a una narrativa creativa particular, el alma de esta película está expresada en sus composiciones.

Y si algo demuestra Miranda aquí es su maravillosa habilidad para capturar y profundizar la esencia de una personaje a través de un número musical.

El personaje titular es un monito que fue traficado ilegalmente a Cuba y donde su destino es entrelazado con el de Andrés, un músico que dejó atrás sus días de fama y ahora se dedica a llenar las plazas de la Habana de música y alegría.

La primera secuencia del filme establece la relación paternal que hay entre los dos protagonistas que el guión pone a prueba cuando Andrés fallece sin poder cumplir su sueño más grande: entregarle una composición nueva a Marta (Gloria Estefan) su compañera de escenarios en su juventud. Por varios virajes del destino, Vivo recluta la ayuda de la sobrina de Andrés para llegar hasta Miami y poder darle vida a la última canción de Andrés.

PUBLICIDAD

Al igual que en The Mitchells vs The Machines, esta película cuenta con una animación 2D espectacular y una protagonista femenina memorable. En sus composiciones musicales para este filme, Lin-Manuel Miranda logra muchos momentos emotivos, pero ninguno supera el número “My Own Drum”. Este establece a Gabi, una preadolescente que no quiere someterse a ninguna convención, de una forma espectacular.

La producción evita llegar al momento donde las canciones obstaculizan la trama, pero sí tiene unos momentos extraños al principio del filme donde los personajes cambian de español a inglés sin ninguna justificación excepto que el estudio decidió que ese era el idioma que llega a más audiencias alrededor del mundo.