Con el estreno de “No Time To Die”, largometraje de MGM que llega esta semana a los cines de Puerto Rico y Estados Unidos, el arquetipo de James Bond ha sido oficialmente desmantelado y redefinido.

Aunque la trama de este filme, que será oficialmente la última vez que Daniel Craig interpretará al agente 007, es una continuación directa de los eventos de “Spectre”, su temática y su ambición de empujar y desarrollar este personaje hacia terreno creativo fértil es algo que concluye lo que el actor comenzó cuando se apropio de rol en “Casino Royale”.

Cabe la posibilidad de que mucho de lo que termina siendo diferente de esta versión de Bond no sea del agrado de los fanáticos de estos filmes. Para suavizar el golpe de su ambición artística, Craig y sus productores se han encargado de entregar un filme que cumple con las convenciones de lo que es una aventura de Bond en la pantalla grande, a la misma vez que se encarga de recontextualizar la esencia del personaje para una nueva generación.

Al igual que en “Skyfall”, el guion de “No Time To Die” le saca gran provecho a ambos lados de la ecuación. El James Bond de Craig es mucho mas efectivo e impactante cuando la misión que pone en riesgo al mundo entero también tiene un significado personal para él. Y de todo lo que ha hecho el actor en este rol en pantalla, en esta película se enfrentar al reto más grande de su vida personal. Craig logra que todo esto funcione como un acto de magia invisible. Aludiendo al mundo interior del rol con la misma facilidad que elimina villanos que están armados hasta los dientes.

Como el villano que está buscando destruir todo lo que Bond ama a la misma vez que tiene poder absoluto del planeta, Rami Malek no tiene la oportunidad de hacer lo mismo. En sus manos, lo que impresiona es la manifestación física del personaje. Pero el actor no logra darle un viraje novedoso al rol. Este es un villano que funciona más cuando es una amenaza que cuando está presente en pantalla dando monólogos, algo que de por sí es una convención recurrente en estas películas.

No es ninguna sorpresa que el director Cary Fukanaga (”Beasts of No Nation”, “True Detective”) esté sincronizado con su actor principal y que logre una propuesta audiovisual que honra el legado de estos filmes a la misma vez que evoca todo lo que es nuevo y diferente en esta aventura de Bond.

Lo que sí resulta una sorpresa es la forma espectacular en que maneja la acción. De hecho, estas secuencias están tan bien trabajadas que una de las quejas más grandes que se puede hacer de este filme es que necesita más.

Daniel Craig en una escena de la película "No Time to Die". (Suministrada Suministrada)

Pero esa es la clave para entender lo que se ha tratado de hacer en “No Time To Die”. Todos los esfuerzos de Craig y del equipo de producción van en liberar a James Bond de ser un ícono de acción y presentarlo como un hombre de carne y hueso con su humanidad en despliegue. Esto es un logro que de seguro dividirá a los fanáticos de estos filmes, pero sigue siendo indiscutiblemente un logro.