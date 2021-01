Los Ángeles- Rita Moreno fue la reina este viernes del Festival de Sundance, la cita más importante del cine independiente, con “Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It”, un documental sobre las luces y sombras de la vida de la leyenda latina que ha dirigido la puertorriqueña Mariem Pérez Riera.

Moreno, que es una de las solo 16 personas en toda la historia con un “EGOT” (ganadores de al menos un Emmy, un Grammy, un Óscar y un Tony), participó el viernes en el estreno de este documental que, como el resto de programación de Sundance este año, fue virtual debido a la pandemia.

“Tuve que pensar en hacer esto cuando Brent Miller (uno de los productores del documental) vino con esta idea”, confesó en el coloquio posterior al estreno.

“Pero una vez que me decidí a hacerlo, lo siguiente fue prometerme a mí misma que sería lo más honrada que pudiera. Esa fue la intención, ese fue el objetivo. Algunas veces fue muy difícil ser tan franca como tenía planeado, pero recuerdo que pensé: ‘Sean las preguntas que sean, tengo que responderlas como mejor pueda’. Y eso significaba que tenía que ser sincera”, detalló.

PUBLICIDAD

Por su parte, Pérez Riera subrayó que en esta película no solo aspiraban a retratar la faceta pública de Moreno.

“Queríamos mostrar el ser humano. Para nosotros fue muy importante que se abriera a nosotros. Y nuestra manera de hacerlo fue a través de un estilo de ‘cinéma verité’”, apuntó.

En este sentido, la cineasta destacó que por eso Moreno aparece en la cinta a veces sin maquillaje, conduciendo su coche, volviendo a casa tras un día largo de trabajo o preparándose el desayuno.

“Queríamos mostrar a una mujer que primero es una mujer y que luego es una estrella”, aseguró.

SOBREVIVIR A HOLLYWOOD

De sus orígenes en Puerto Rico a su impresionante triunfo en el mundo del espectáculo pasando por su llegada a Nueva York siendo una niña, “Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It” explora los éxitos de la ganadora del Óscar por “West Side Story” (1961) pero también los rincones más sombríos y turbios de su vida.

Por ejemplo, Moreno habla aquí sobre el acoso sexual que vivió de joven en la industria cinematográfica y también relata cómo su agente en Hollywood la violó.

El camino a la fama estuvo lleno de obstáculos y peligros para Moreno como mujer y también como latina, ya que tuvo que luchar contra prejuicios racistas y contra unos estudios que le ofrecían papeles estúpidos y repletos de ofensivos estereotipos.

“Espero que todas las personas que han sufrido discriminación y prejuicio por su raza o por su género (...) encuentren inspiradora esta película”, dijo Pérez Riera.

PUBLICIDAD

Pero el documental, que no olvida el turbulento romance de Moreno con Marlon Brando ni su no tan idílico matrimonio como parecía con Leonard Gordon, también mira con humor y mucha simpatía a una carrera absolutamente brillante, dibuja además a una artista llena de vitalidad a punto de cumplir 90 años, y recuerda de la misma forma su faceta como activista a lo largo de las décadas.

En este homenaje a Moreno no faltan las estrellas.

Eva Longoria, Morgan Freeman, Gloria Estefan, Lin-Manuel Miranda, Norman Lear, Whoopi Goldberg, Héctor Elizondo o Justina Machado son solo algunas de las voces de “Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It”.

Y por lo que dijo hoy con una sonrisa, a Moreno le queda cuerda para rato.

“Tengo 89 años, estoy todavía aquí, mi cerebro sigue funcionando (...), tengo un documental sobre mi vida, tengo una nueva versión sobre ‘West Side Story’ (dirigida por Steven Spielberg y que se estrenará en diciembre)...”, enumeró.

“Ahora mismo estoy genial, soy una de las personas más geniales con 89 años que conozco. Tengo una gorra, tenía que habérmela puesto hoy, que dice: ‘Hasta este momento nunca había sido tan mayor como ahora’. Y me encanta”, bromeó.