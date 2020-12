En “Rompan todo: la historia del rock en América Latina” (“Break it All”), la docuserie de Netflix que estrenó el miércoles pasado, existe la intención de mapear, en seis capítulos, el origen y el desarrollo del rock en la región. La apuesta es ambiciosa para un tema, por supuesto, inabarcable para este proyecto. “Rompan todo” no se puede tomar como el almanaque musical definitivo, pero funciona y entretiene.

La bajada de “la historia del rock en América Latina” le queda grande, con un obvio protagonismo a lo que sucedió en México y Argentina, los dos mercados más grandes y que durante el siglo XX pautaron de norte a sur, y viceversa, lo que se escuchó en el resto de los países del continente.

Con esta cartografía delimitada, lo que viene es un relato cronológico y coral de artistas, con México como la frontera más próxima a la explosión del rock and roll estadounidense. A fines de los 50, Enrique Guzmán era, en la época, un rupturista uniformado de chaleco y pantalón. Álex Lora, un ícono de la versión más caricaturesca del rock, reconoce que en ese momento no tenían idea que lo que hacían estos primeros intérpretes eran “covers”, pero ya soñaba con ser como ellos.

Aún así Lora, líder del grupo mexicano El Tri, afirma en un momento: “El rock and roll es un medio de comunicación y sería ilógico que nosotros, habiendo millones de personas en el mundo que hablamos el lenguaje de Cervantes, no tuviéramos nuestro propio rock and roll”.

El fenómeno se repetía en Buenos Aires, lo mismo que en Chile -aunque no se menciona la Nueva Ola local- no eran más que traductores libres de los éxitos anglo. La historia es contada por sus protagonistas y avanza junto con las modas. Vienen los hippies latinos, el pelo largo y la electrificación del folclor. León Gieco relata que componía con el molde de Bob Dylan, y en Chile, Los Jaivas sacudían la inercia con una fusión que al fin le daba identidad a este mestizaje musical, dejando de lado el pastiche, algo que promovía Víctor Jara, haciendo a un lado la cultura extranjerizante.

El contexto social es inevitablemente político y se utiliza como columna vertebral para presentar la efervescencia del movimiento musical, que llega como un desahogo en los diferentes países.

Luego de abordar la prehistoria del rock en español, “Rompan todo” llega a 1963, el año en que empezó la verdadera revolución. Con The Beatles como protagonistas, hubo toda una generación de músicos latinoamericanos que se animaron a formar su grupo y generar un sonido que se convirtiera en el soundtrack de los jóvenes de la época. En cuestión de tiempo, en Uruguay nacerían Los Shakers (creadores del tema “Rompan todo” que da título a la serie) , en Perú surgirían Los Saicos y Los Shains , y en Argentina se formarían Los Beatniks y Los Gatos.

Lo que comenzó como un movimiento ideado para el baile y la diversión, se terminaría convirtiendo en el reflejo de una sociedad atravesada por numerosas dictaduras y crisis económicas. Y ahí es donde “Rompan todo” genera un abordaje interesantísimo que refleja la importancia del género en la segunda mitad del siglo XX. Cada episodio es una pequeña clase de historia que va más allá de la música. En México se habla de las dictaduras, del Movimiento Zapatista, el terremoto de 1985 y la demonización del rock tras el Festival de Avándaro una especie de Woodstock, pero en 1971. En el caso de Argentina, se aborda la dictadura de 1976, la Guerra de Malvinas, el gobierno de Menem y la crisis del 2001 .

Los primeros capítulos abordan la represión de los gobiernos (Pinochet es un oscuro mantra para la música chilena), la insólita prohibición del rock en México y los efectos que tienen hechos históricos como la Guerra de las Malvinas en Argentina, que determinó borrar los vestigios de la cultura anglo, lo que favoreció la masificación de los nuevos ídolos locales: Charly García (desde la banda Serú Girán), Fito Páez y Soda Stereo.

Pero más allá de todas esas crisis, el rock latinoamericano sobrevivió y llegó a su auge a mitad de los ochenta gracias a Soda Stereo. “Rompan todo” muestra cómo el grupo liderado por Gustavo Cerati se convirtió en el primer producto de exportación del rock de la región e influenció a grupos de México, Chile y Uruguay.

MTV Latino, en los 90, que debutó con el video de “Sudamerican Rockers”, de Los Prisioneros, fue la vitrina 24/7 que ayudó a hacer masivo lo alternativo y aquí hay un denominador común, en una serie de nombres que explotaron en esa época: el argentino Gustavo Santaolalla, productor de “Rompan todo” y quien fue el promotor de varias bandas en el continente; entre ellas, Café Tacvba, Molotov, Julieta Venegas y Los Prisioneros, en la era “Corazones”.

Lo cierto es que el canal puso a grupos como Café Tacvba, Aterciopelados, Molotov y Los Fabulosos Cadillacs a rotar por todo el continente y ayudó a generar lazos entre países.

El último episodio aborda el rol de la mujer en el género, y cuenta con testimonio de Julieta Venegas, Juana Molina, Mon Laferte y Andrea Echeverri. “El futuro del rock es mujer”, asegura el productor uruguayo Juan Campodónico, quien advierte un prometedor cambio en un género que se ha caracterizado por su constante mutación.

Este árbol genealógico del rock latino que presenta la serie pasa por la primavera y el verano de un ciclo que hoy es otoñal.

Hacia el final, todo avanza demasiado rápido, quizás a la misma velocidad del declive del movimiento. Hay un intento por zanjar qué es rock y qué no, y si este fenómeno cultural ya está muerto. Las observaciones entre sus protagonistas son variadas en un contexto donde las crisis políticas no se detienen en el continente.

Grupo de Diarios América - GDA: El País/Uruguay y El Mercurio/Chile