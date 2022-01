La película de terror “Scream” fue la más taquillera en las salas de cine de Estados Unidos, reemplazando a “Spider-Man: No Way Home”, que llevaba un mes en primer lugar.

“Scream”, producida por Paramount Pictures, ganó $ 30.6 millones este fin de semana que es feriado en Estados Unidos por el Día de Martin Luther King Jr., según estimados de la industria difundidos el domingo.

“Scream” es la quinta versión de la serie e introduce un nuevo elenco más joven. Paramount estima que ganará $ 35 millones incluyendo el lunes. La película, que costó unos $ 24 millones para hacer, añadió otros $ 18 millones en mercados internacionales.

En la película actúan algunos actores de la primera Neve Campbell, Courteney Cox y David Arquette, pero también hay nuevos como Melissa Barrera, Jenna Ortega y Jack Quaid.

“Nuestras proyecciones apuntaban a un debut sólido, pero yo le decía a la gente que todavía estamos en pandemia así que es muy difícil decir qué pasará”, expresó Chris Aronson, director de distribución para Paramount. “Ahora que los cines están abiertos, la gente fue a ver la película y estamos bien. Espero que esto se convierta en un pilar la reconstrucción del sector y para la recuperación de algo de normalidad”, agregó.

Entretanto, “Spider-Man: No Way Home” pasó a segundo lugar pero siguió marcando récords. “No Way Home” ganó $ 20.8 millones en su quinto fin de semana en las salas. Sony Pictures vaticina que con otros $5.2 millones el lunes tendrá un total nacional de $ 703.9 millones.

“Sing 2″ llegó en tercer lugar en su cuarto fin de semana con $ 8.3 millones. Ha ganado en total $ 122.1 millones a nivel nacional y $ 96.3 millones a nivel internacional.

Lista de las diez películas más taquilleras este fin de semana, según Comscore.