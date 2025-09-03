Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
3 de septiembre de 2025
88°lluvia ligera
EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Secuela de “Superman” llegará en el verano de 2027

Atención fans, esto fue lo que compartió el escritor y director James Gunn

3 de septiembre de 2025 - 3:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
James Gunn en el estreno de "Superman" en Los Ángeles. (Jordan Strauss)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York— ¡Arriba, arriba y lejos! Una secuela de “Superman” está en camino.

RELACIONADAS

El escritor y director James Gunn, quien ahora preside DC Studios con el productor Peter Safran, compartió el miércoles en Instagram que una nueva película, llamada “Man of Tomorrow”, llegará a los cines el 9 de julio de 2027.

Su publicación incluyó una imagen de Superman y Lex Luthor juntos, con Luthor en un traje de poder morado y verde con los puños cerrados. La obra de arte de 2015 muestra a Superman, sonriendo, apoyado en Luthor y sosteniendo un destornillador.

“Superman” se estrenó en julio y adoptó un enfoque único del superhéroe convencional, aunque difirió del enfoque idiosincrásico e inadaptado de otras películas de superhéroes de Gunn como “Suicide Squad” y “Guardians of the Galaxy”. Aunque sigue siendo irreverente, el “Superman” de Gunn es una historia de inmigrantes. Su Hombre de Acero, interpretado por el encantador David Corenswet, evitó los clichés.

También fue un éxito comercial. Después de ocho semanas en los cines, “Superman” ha ganado aproximadamente $352 millones en la taquilla nacional, según ComScore. Se estrenó con $122 millones en ventas de entradas en Estados Unidos y Canadá en su primer fin de semana, según estimaciones del estudio. Y se convirtió en el primer título de DC en superar los $100 millones en su primer fin de semana desde “Wonder Woman” en 2017.

“Superman” es el primer lanzamiento de Gunn y Safran desde que les entregaron las llaves del universo cinematográfico de superhéroes de DC.

Tags
SupermanPelículasDC Comics
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 3 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: