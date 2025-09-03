Secuela de “Superman” llegará en el verano de 2027

Nueva York— ¡Arriba, arriba y lejos! Una secuela de “Superman” está en camino.

El escritor y director James Gunn, quien ahora preside DC Studios con el productor Peter Safran, compartió el miércoles en Instagram que una nueva película, llamada “Man of Tomorrow”, llegará a los cines el 9 de julio de 2027.

Su publicación incluyó una imagen de Superman y Lex Luthor juntos, con Luthor en un traje de poder morado y verde con los puños cerrados. La obra de arte de 2015 muestra a Superman, sonriendo, apoyado en Luthor y sosteniendo un destornillador.

“Superman” se estrenó en julio y adoptó un enfoque único del superhéroe convencional, aunque difirió del enfoque idiosincrásico e inadaptado de otras películas de superhéroes de Gunn como “Suicide Squad” y “Guardians of the Galaxy”. Aunque sigue siendo irreverente, el “Superman” de Gunn es una historia de inmigrantes. Su Hombre de Acero, interpretado por el encantador David Corenswet, evitó los clichés.

También fue un éxito comercial. Después de ocho semanas en los cines, “Superman” ha ganado aproximadamente $352 millones en la taquilla nacional, según ComScore. Se estrenó con $122 millones en ventas de entradas en Estados Unidos y Canadá en su primer fin de semana, según estimaciones del estudio. Y se convirtió en el primer título de DC en superar los $100 millones en su primer fin de semana desde “Wonder Woman” en 2017.