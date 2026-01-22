“Sinners” arrasa con las nominaciones a los Premios Óscar 2026 y establece nuevo récord

La película de vampiros impregnada de blues de Ryan Coogler, “Sinners”, lideró todas las películas con 16 nominaciones a la 98ª edición de los Premios Óscar, anunciadas el jueves, estableciendo un récord como el filme con más candidaturas en la historia de la Academia.

Los votantes de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas colmaron a “Sinners” con más nominaciones que a cualquier otra película anteriormente, superando la marca de 14 nominaciones establecida por “All About Eve”, “Titanic” y “La La Land”. Además de competir por mejor película, Coogler fue nominado a mejor director y mejor guion, mientras que el protagonista Michael B. Jordan recibió su primera nominación al Oscar, en la categoría de mejor actor.

La saga revolucionaria de padre e hija de Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another”, que partía como favorita antes del anuncio, quedó en segundo lugar con 13 nominaciones. Cuatro de sus actores —Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Benicio del Toro y Sean Penn— fueron nominados, aunque la debutante Chase Infiniti quedó fuera de la categoría de mejor actriz.

Diez películas compiten por mejor película, según leyeron los presentadores Danielle Brooks y Lewis Pullman: “Bugonia”, “F1”, “Frankenstein”, “Hamnet”, “Marty Supreme”, “One Battle After Another”, “The Secret Agent”, “Sentimental Value”, “Sinners” y “Train Dreams”.

La primera categoría anunciada fue mejor actriz de reparto. Las nominadas son Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas por “Sentimental Value”, Amy Madigan por “Weapons”, Wunmi Mosaku por “Sinners” y Teyana Taylor por “One Battle After Another”.

En mejor actor de reparto, los nominados son Jacob Elordi por “Frankenstein”, Sean Penn por “One Battle After Another”, Stellan Skarsgård por “Sentimental Value”, Benicio del Toro por “One Battle After Another” y Delroy Lindo por “Sinners”.

Benicio Del Toro en su personaje de Sensei Sergio St. Carlos en "One Battle After Another". (Suministrada .)

Warner Bros. se perfila para su mejor desempeño en los Óscar en los 102 años de historia del estudio. Tanto “One Battle After Another” como “Sinners” podrían llevar a la compañía a una cosecha récord, incluso mientras el estudio se prepara para su venta a Netflix. A principios de esta semana, Netflix modificó su adquisición de Warner Bros. Discovery, valorada en 72,000 millones de dólares, convirtiéndola en una oferta totalmente en efectivo y mejorando la propuesta frente a la de Paramount Skydance.

Este año, los Óscar introducen una nueva categoría de casting, distinción que ayudó a “Sinners” y “One Battle After Another” a aumentar aún más sus ya impresionantes cifras. Junto a estas dos películas, también fueron nominadas “Hamnet”, “Marty Supreme” y “The Secret Agent”.

“Sinners” también figura entre las nominadas a mejor canción original con “I Lied To You”, junto a “Golden” de “Kpop Demon Hunters”, “Train Dreams” de “Train Dreams”, “Dear Me” de “Diane Warren: Relentless” y “Sweet Dreams Of Joy” de “Viva Verdi!”.

La 98ª edición de los Premios Óscar se celebrará el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles y será transmitida en vivo por ABC y Hulu. El nuevo acuerdo de YouTube para la transmisión exclusiva no entrará en vigor hasta 2029. Este año, Conan O’Brien regresará como anfitrión.