Sorprende Tom Cruise en el Festival de Cannes: “No tengo miedo de encontrarme frente a lo desconocido”

Cruise había posado ante los fotógrafos de cara al estreno, esta noche, de “Mission Impossible: The Final Reckoning” (‘Misión imposible: sentencia final’) y no estaba prevista ninguna comparecencia ni ante los medios de comunicación ni ante los espectadores, pero llegó, vio y venció.

Muy sonriente, fue recibido con una gran ovación en la sala donde una media hora antes había comenzado la charla con McQuarrie, el realizador de las últimas cuatro entregas de la saga protagonizada por Cruise como Ethan Hunt. Y aún mayor fue la que cerró el acto, que continuó varios minutos imprevistos para que el actor pudiera firmar autógrafos.En la charla no faltaron los halagos mutuos entre Cruise y McQuarrie, mientras el público celebraba con risas y aplausos cualquier intervención del actor, que no contestó de forma clara al ser preguntado por el futuro de una saga que se daba por cerrada con el filme que se presenta hoy en Cannes y que es el octavo de ‘Misión imposible’ -el primero fue en 1996-.

Cruise resaltó que desde pequeño le ha gustado tomar decisiones porque le gustan las nuevas experiencias. “Es mejor intentar algo que no hacerlo”. Y es algo que aplica a su trabajo en el cine.“No pidas permiso para hacerlo. Simplemente hazlo. Así que no esperes a que todo sea perfecto, porque nunca lo será. Las películas no son perfectas. La gente no lo es. La vida no es perfecta. Pero quieres intentarlo, y es mejor hacerlo que lamentar no haberlo hecho”.