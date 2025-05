Studio Ghibli Fest regresa con lo mejor del animé japonés

Rodríguez indicó que a su empresa le tomó cerca de tres años lograr completar la negociación con el estudio japonés, pero que al final valió la pena. De hecho, este año el festival incluye las dos películas de Studio Ghibli que han ganado el premio Oscar a mejor película animada, “Spirited Away” (2001) y “The Boy and the Heron” (2023).

Detalles adicionales

Además del Studio Ghibli Fest, la empresa productora también le está dando forma a lo que será el Lusca Film Fest 2025, que este año se extenderá por una semana a partir del 15 de octubre. Para no romper con la tradición, este año el tema seleccionado para el festival serán “Blast from the Past”, donde hará un homenaje a películas exitosas de la década de 1980 y 1990, como “Back to the Future”, que celebra su 40 aniversario, así como clásicos de la talla de “Goonies” y “The Rocky Horror Picture Show”, entre muchas otras. Más adelante darán más detalles.