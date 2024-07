Timothée Chalamet protagonizará película sobre el legendario jugador de tenis de mesa Marty Reisman

Los detalles de la cinta, escrita por Josh Safdie y Ronald Bronstein , todavía se desconocen, aunque en la imagen compartida por A24 en sus redes sociales para anunciar la participación de Chalamet puede verse una pelota blanca de golf con la frase “Made In America” (”Hecho en América”) inscrito.

La leyenda del deporte estadounidense publicó su propia biografía en 1974, titulada “The money player: The confessions of America’s greatest table tennis champion and hustler”.