23 de noviembre de 2025
79°nubes dispersas
EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

“Wicked: For Good” supera a la original con un debut global de $226 millones

Es el mayor estreno de una adaptación de un musical de Broadway

23 de noviembre de 2025 - 5:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
"Wicked for Good.." ( (Universal Pictures via AP))
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La apuesta de Universal Pictures con la película en dos partes “Wicked” continúa desafiando la gravedad en la taquilla. Apenas un año después de que la primera parte atrajo a multitudes a los cines de todo el país, aún más personas compraron entradas para el fin de semana de estreno para ver la épica conclusión, “Wicked: For Good”.

Según las estimaciones del estudio el domingo, “Wicked: For Good” recaudó 150 millones de dólares en los cines de América del Norte en sus primeros días en cartelera y 226 millones de dólares a nivel mundial.

No solo es el mayor estreno de una adaptación de un musical de Broadway, superando el récord establecido por el lanzamiento de 112 millones de dólares de la primera película, sino que también es el segundo mayor debut del año, detrás de “A Minecraft Movie” con 162 millones de dólares.

“Los resultados son simplemente fantásticos”, dijo Jim Orr, quien dirige la distribución doméstica para Universal. “Algunas películas pueden dar un falso positivo cuando las entradas se ponen a la venta anticipadamente, pero estos resultados hablan por sí mismos”.

El CEO de IMAX, Rich Gelfond, dijo en un comunicado que la fuerte participación de mercado muestra que “nuestro impulso se extiende a demos y géneros más allá de nuestro núcleo tradicional, incluidas las familias”.Al igual que con la primera película, las mujeres impulsaron el fin de semana de estreno, representando alrededor del 71% de los compradores de entradas según las encuestas de salida de PostTrak. Los críticos estuvieron algo divididos sobre el capítulo final, pero el público no: un abrumador 83% del público dijo que definitivamente la recomendaría a sus amigos. En cuanto al tráfico de personas, el rastreador de taquilla EntTelligence estima que unos 2 millones más asistieron al primer fin de semana de “Wicked: For Good” que al de “Wicked”.

Jon M. Chu dirigió ambas películas de “Wicked”, protagonizadas por Cynthia Erivo y Ariana Grande. La primera película recaudó más de 758.7 millones de dólares a nivel mundial y recibió 10 nominaciones al Oscar (ganando dos, por vestuario y diseño de producción). La pregunta es cuán alto puede llegar “Wicked: For Good”. En conjunto, las dos películas costaron alrededor de 300 millones de dólares para producir, sin incluir los costos de marketing y promoción.

“La primera película allanó el camino”, dijo Orr. “Realmente se ha convertido en un evento cultural al que creo que el público acudirá en masa a los cines durante bastante tiempo”.Otros dos filmes también se estrenaron en amplia distribución este fin de semana, pero más abajo en las listas detrás de un buffet de películas ya en cartelera. Searchlight Pictures estrenó su película de Brendan Fraser “Rental Family” en 1,925 cines, donde recaudó 3.3 millones de dólares. La película de acción finlandesa “Sisu: Road to Revenge”, un lanzamiento de Sony, también se proyectó en 2,222 cines. Recaudó un estimado de 2.6 millones de dólares.

El segundo lugar fue para “Now You See Me: Now You Don’t” con 9.1 millones de dólares en su segundo fin de semana, seguido por “Predator: Badlands” con 6.3 millones de dólares en su tercer fin de semana.

A continuación, las películas más vistas de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:1. “Wicked: For Good”, 150 millones2. “Now You See Me: Now You Don’t”, 9.1 millones3. “Predator: Badlands”, 6.3 millones4. “The Running Man”, 5.8 millones5. “Rental Family”, 3.3 millones6. “Sisu: Road to Revenge”, 2.6 millones7. “Regretting You”, 1.5 millones8. “Nuremberg”, 1.2 millones9. “Black Phone 2”, 1 millones10. “Sarah’s Oil”, 711,542 dólares

Ariana GrandeHollywood
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
