La nueva serie original de YouTube “30 Días con: Anuel”, que se presentará en cuatro episodios enmarcados en un documental, ya está disponible a través del canal de Anuel AA vía YouTube.

En esta travesía con el exponente urbano Anuel AA, quien se ha destacado en el género “latin trap / hip-hop y el mercado del reggaeton global, los espectadores conocerán más a cerca de su vida y su rápido crecimiento a nivel mundial.

En esta docuserie, Anuel comparte sus inicios en el mundo de la música y la historia detrás de su arresto en Puerto Rico, que fue el inicio de un movimiento nunca antes visto creado por un artista. El proyecto fue filmado durante los últimos 30 días del periodo de libertad condicional de Anuel y su primera semana de libertad. El primero de los cuatro episodios del mini-documental ya está disponible en el canal de YouTube de Anuel AA, con uno nuevo estrenándose cada semana.

En las cuatro partes, de 15 minutos cada una, los fanáticos acompañarán a Anuel AA (21M de suscriptores en YouTube), por su camino hacia el estrellato que no ha sido nada fácil, permitiendo a la audiencia acompañar a Anuel hasta el final de su libertad condicional, mientras conocen más de la historia de su pasado y su tan esperado futuro.

“30 Days With” o “30 Días con” es una franquicia de YouTube Originals de documentales de varios episodios que brindan a los espectadores una instantánea de 30 días entre bastidores de las vidas de las figuras públicas, los atletas, los artistas y los creadores de YouTube más comentados en la actualidad a medida que avanzan a través de momentos cruciales de sus vidas personales y carreras.

“30 Días con Anuel” es una producción de Endemol Shine Boomdog, con Alejandro Rincón, Javier Pérez Teuffer, Flavio Morales y Miguel Batz como productores ejecutivos. Susanne Daniels es directora global de contenido original de YouTube. Alex Piper se desempeña como director de Unscripted para YouTube Originals, con Nicole Emanuele supervisando “30 Días con: Anuel” para YouTube Originals.

Frabian Eli, Jamie Foxx y RD Whittington se desempeñan como productores ejecutivos, con Douglas Banker como productor ejecutivo por parte de Five All In The Fifth Entertainment, así como con Jessy Terrero; el cineasta y productor ejecutivo dominicano-estadounidense.