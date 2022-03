Cómoda con su nueva silueta y feliz, “muy feliz y contenta” de volver a su tierra después de mucho tiempo. Esa es la sensación que experimenta la comunicadora puertorriqueña Adamari López, quien esta semana se encuentra de visita en Puerto Rico como parte de una serie de transmisiones en directo para el programa televisivo “Hoy Día” de Telemundo, espacio donde labora desde hace 10 años.

Además de la gente, la cultura, la comida y la música, la actriz de producciones como “Amigas y Rivales”, “Gata Salvaje” y “Alma de Hierro” quiere dar a conocer el ingenio y las iniciativas que se desarrollan en la isla. Una de ellas es el Primer Festival de Teatro de la Mujer.

Precisamente, durante la tarde de ayer, después de una intensa jornada de grabaciones y entrevistas, quien comenzó su carrera a los seis años junto a la actriz puertorriqueña Johanna Rosaly y el cantante venezolano José Luis Rodríguez “El Puma” en la producción del Canal 2 “Cristina Bazán”, se allegó hasta el teatro Braulio Castillo en Bayamón para conocer de primera mano todos los detalles del evento que se celebrará desde el 11 de marzo hasta el 10 de abril en este recinto.

PUBLICIDAD

“Que hayan tomado en cuenta que en el Mes de la Mujer también se puede hacer este tipo de producciones dramáticas y que las mujeres estuvieran en control, actuaran, fueran directoras, escritoras, sean las que tengan el control de la iluminación, cómo corre la obra de teatro, me parece maravilloso y un ejemplo para nuevas generaciones. Muchas de ellas (de las actrices) ya tienen hijas, les están dando un ejemplo no solo con la palabra, sino también con sus acciones y me parece que es una buena plataforma para seguir posicionándonos en un mejor lugar”, expuso la multifacética actriz, quien reveló que desde que padeció COVID-19 en enero pasado, tiene ciertos percances con su memoria.

Antes de acceder al auditorio y reencontrarse con amigas y colegas como Yamaris Latorre, Madelyn Ortiz y Melissa Rodríguez, López reflexionó sobre cómo -a pasos agigantados- la equidad de género ha ido evolucionando. Asimismo, reafirmó la importancia de que las féminas se conviertan en una red de apoyo unas con otras.

“Yo creo que nos hemos ido superando y hemos dejado el temor de demostrar la capacidad que tenemos para hacer cosas porque nos hemos ido educando, nos hemos ido preparando y a través de eso hemos podido salir adelante, demostrando nuestras habilidades. Pienso que el apoyo y poder expresarse esas virtudes nos da esa seguridad y nos une como mujeres. Criticarnos o hacernos menos las unas a las otras, que muchas veces somos nosotras mismas las que nos ponemos en un lugar incómodo, no nos suma nada, así que, poder caminar de la mano, poder unirnos con palabras bonitas, elogios, palabras positivas para lograr nuestras metas, hace que podamos crecer cada vez más”, puntualizó.

PUBLICIDAD

/ La inteligencia y el profesionalismo de Adamari López la ha llevado a ser una de las figuras más reconocidas y poderosas del mundo del entretenimiento latino e internacional. (Ramón "Tonito" Zayas)

Es una de las mujeres latinas más influyentes en el mundo de las redes sociales. Sus vídeos en TikTok se vuelven virales y cuenta con 6.7 millones de seguidores en Instagram. (Ramón "Tonito" Zayas)

Aunque la actriz no se considera muy tecnológica, hace uso de la tecnología para mantenerse conectada a su hija de 6 años. (Ramón "Tonito" Zayas)

La presentadora y actriz puertorriqueña replica constantemente en su hija Alaïa la crianza que recibió de sus padres. (Ramón "Tonito" Zayas)

La hija de Adamari y el bailarín Tony Costa conquistó a todos los presentes en el estudio, pues es una niña con mucha energía, que lo mismo aprovecha para hacer una pirueta o jugar. (Ramón "Tonito" Zayas)

Alaïa al otro segundo se cambia de ropa y posa ante el lente como una modelo profesional, pero manteniendo su esencia infantil. (Ramón "Tonito" Zayas)

El público puertorriqueño la vio crecer desde la pantalla chica, el teatro y el cine desde que tenía seis años de edad. (Ramón "Tonito" Zayas)

La actriz puertorriqueña dejó huella y grabó su nombre en el competido mundo de la televisión mexicana y desde que llegó a la televisión latina estadounidense no ha parado de trabajar como figura estelar. (Ramón "Tonito" Zayas)

La artista actualmente dice verse y sentirse como cuando era adolescente en cuanto a su apariencia y la energía que tiene. (Ramón "Tonito" Zayas)

Adamari confiesa que añora regresar a la actuación, pero en proyectos que no le resten tiempo para estar junto a su hija. (Ramón "Tonito" Zayas)

Formó parte del jurado del programa “Así se baila”, que transmitió por la cadena Telemundo, lo que fue convertirse en un sueño hecho realidad. (Ramón "Tonito" Zayas)

Luego de batallar contra el cáncer, logró contra muchos pronósticos, el sueño que más valoran muchísimas mujeres en el mundo, convertirse en madre. (Ramón "Tonito" Zayas)

Han sido 44 años en la industria televisiva y afirma que a la mujer se le ha ido dando el lugar que se han ganado con trabajo duro. (Ramón "Tonito" Zayas)

Madre e hija comparten diversas actividades juntas, entre ellas tomar clases de taekwondo. Alaïa ya es cinta amarilla. (Ramón "Tonito" Zayas)

Mientras Adamari suma nuevos elementos sobre cómo criar, aprovecha las conversaciones constantes con su hija para aumentar la confianza que existe entre ellas. (Ramón "Tonito" Zayas)

Adamari asegura que el público es el que le ha dado la fortaleza para no dejarse caer ante las adversidades. (Ramón "Tonito" Zayas)

Al lado de su madre, se muestra como una niña muy despierta, pues ha vivido dentro de los medios de comunicación, lo que ve como algo natural. (Ramón "Tonito" Zayas)

Tanto Adamari como Alaïa pasarán la Navidad en su casa, como ya es una tradición. Ese día es de estar en pajama, de abrir regalos, de recibir a los sobrinos y las amistades muy cercanas. (Ramón "Tonito" Zayas)

Alaïa, quien no es una niña tímida, habla y lee en español e inglés fluidamente. Esta también tiene su cuenta en Instagram, la que ya casi alcanza el millón de seguidores. (Ramón "Tonito" Zayas)

Ada, como también le llaman, asegura que está perdidamente enamorada de su hija y cree que ese va a ser el amor más grande que va a tener. (Ramón "Tonito" Zayas)

Contenta con sus decisiones

La vida de los seres humanos está llena de decisiones, unas más trascendentales que otras. En ese “departamento” la presentadora aseguró estar satisfecha, pues todas las determinaciones que ha tomado –tanto a nivel personal como profesional- siempre la han conducido a puerto seguro.

Una de estas decisiones fue haber estudiado Actuación y Comunicaciones en la Universidad del Sagrado Corazón. A pesar de que los cursos y materias que tomó en la institución la prepararon para desempeñarse en cualquier medio, incluyendo agencias de publicidad, desde pequeña ella tenía claro que las cámaras eran su pasión y hacia eso se dirigió. Hoy día, López es una de las figuras más importantes de la televisión hispana.

“Irme a México a trabajar también fue una muy buena decisión y decisiones que a lo mejor compiten con las cosas personales. Cuando me quité el seno, por ejemplo. A lo mejor pude hacerme una lumpectomía en vez de una mastectomía, creo que tomé una buena decisión porque me sentí muy bien y me dejó tranquila en su momento y decisiones personales que me han afectado positivamente y que en su debido tiempo uno no lo entiende, pero luego te van dando la razón de que, aunque duela en su momento, el paso dado ha sido el correcto”, continuó.

Esta pequeña pausa en su rutina ha sido un bálsamo y reenfoque para la comunicadora de la cadena estadounidense. Reencontrarse con amigas como Latorre la hicieron detenerse para agradecer haber iniciado su carrera en la isla y reconoció que de otra manera su nombre no hubiera trascendido más allá del 100x35.

PUBLICIDAD

“Es muy bonito poder reencontrarse con muchísimo cariño, mis comienzos aquí en Puerto Rico, mi formación, si no hubiese empezado aquí, quizás no hubiese llegado a la plataforma que hoy tengo. Tuve excelentes compañeras que me apoyaron, que me regalaban ese ‘feedback’ que uno necesitaba para poder seguir adelante. Me recuerdo de mucha gente, Ángela Mayer, Sharon Riley, mucha gente mayor que nos dio a ese equipo joven de actores el lugar y el espacio que necesitábamos, y nos llevaron de la mano para que pudiéramos desarrollarnos y ser figuras importantes dentro y fuera de nuestro país y reencontrarme en muchas ocasiones con ellas es de mucha alegría y emoción”, dijo en actitud de agradecimiento.

Entre otros detalles de este viaje, López recuerda que el domingo, inmediatamente se bajó del avión, tuvo que dirigirse a Loíza para cumplir con su primer compromiso laboral junto a la Miss Universe Puerto Rico Michelle Colón. En el camino pudo disfrutar de arepitas de coco, camarones, chicharrones, tostones y “dulcito de coco”.

Sobre si regresa o no como jurado de “Así se Baila” de Telemundo, López dijo que todavía no lo sabe, sin embargo “cree” que hay una invitación de parte de la producción que tiene que ser aprobada por “Hoy Día”.

“Yo estaría feliz y me encantaría volver a ser parte de ‘Así se Baila’. Así que yo cruzando los dedos para que me digan que sí, es más trabajo, pero lo disfruto tanto y como es una temporada... Alaïa se lo disfrutó mucho el año pasado, ella me acompañó en varias ocasiones al ‘show’ y hasta tenía sus favoritos”, detalló.