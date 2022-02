La alegría y el entusiasmo de trabajar desde su isla no pueden ocultarse en el rostro de la presentadora Adamari López, quien arribó suelo boricua ayer domingo y hasta el próximo miércoles transmitirá en directo desde distintos puntos de San Juan para el programa “Hoy Día” de Telemundo.

“Me gente linda, estoy feliz desde mi tierra Puerto Rico. Aquí, desde el Paseo de la Princesa en el Viejo San Juan. Listos para llevarles muchísima información del mundo del espectáculo. Aquí va a venir Gerardo Rivas con su música “Happy”, vamos a estar hablando también de Ricky Martin y sus planes, no se lo pueden perder, tenemos mucho para esas chicas que son talla ‘plus’ y que quieren saber cómo vestirse tenemos moda para ustedes. Además, les tengo que contar que estuve con Miss Puerto Rico Universe, Michelle, en Loíza para bailar bomba y plena”, detalló López a través de una historia en Instagram.

Durante la tarde de ayer, según compartió con sus seguidores. la comunicadora se allegó hasta el pueblo de Loíza para tomar clases de bomba junto a Colón, la folclorista Sheila Osorio y la agrupación de bomba y plena Los Negritos de la L.

Mañana martes López estará en Ventana al Mar en Condado y la acompañará la presentadora Alexandra Fuentes. Mientras tanto, el miércoles, la también jurado del “reality” “Así se Baila” estará en Distrito T-Mobile junto a Raymond Arrieta. Las transmisiones tendrán lugar entre las 7:30 y 10:00 de la mañana, horario del programa mañanero de la cadena de televisión de habla hispana.

La semana pasada, la puertorriqueña volvió a ser tema de conversación luego de reaccionar públicamente sobre la nueva relación sentimental de Toni Costa, su expareja y el padre de su hija Alaïa.

“Tú ex, Toni Costa, ya confirmó que tiene novia. ¿Quiero saber cómo tomaste esta noticia? ¿Si ya sabías?”, preguntó Quique Usales, con quien comparte labores en Telemundo.

“Claro, para mí esto no es una novedad. Me parece que lo que siempre hay que hacer es desearle “mucha felicidad” y cosas buenas, porque todo lo que uno le desee a los que están a nuestro alrededor repercute, sobre todo en mi caso con mi hija. Lo que quiero es mi hija esté bien”, afirmó López, quien no quiso responder si conoció a la nueva novia del bailarín.