Desde el pasado lunes, 27 de junio, la “naturaleza extrema” se apoderó de TeleOnce con la llegada de la tercera temporada de “Reto 4 Elementos”, un “reality show” de competencias deportivas. La modelo mexicana, Montserrat Oliver, es la encargada de presentar los más de 100 desafíos ubicados en La Guajira, Colombia.

Como parte de los 24 participantes del programa de supervivencia, retos físicos y mentales se encuentran dos puertorriqueños: la exguerrera de Wapa Televisión, Addylinnette Castro y el hijo del actor Johnny Lozada, Jahn, quienes debutaron esta noche, a las 8:00 p.m. Desde el país sudamericano ambos atletas se conectaron con El Nuevo Día a través de una llamada telefónica para describir cómo ha sido su experiencia hasta el momento.

“Ha sido una experiencia única y de verdad he aprendido mucho, pero, como papi me estaba diciendo antes de irme, no es fácil. O sea, tú empiezas a pensar cosas, empiezas a extrañar, empiezas a frustrarte, cosas que le pasan a cualquier ser humano”, comenzó Lozada de 24 años.

Castro, por su parte, admitió que era de las que pensaba que para este tipo de “shows” lo único que se necesitaba era buena aptitud física. Sin embargo, según ha ido avanzando la competencia, se dio cuenta que estaba equivocada.

“Tienes que estar fuerte mentalmente porque, si no, no vas a llegar a ningún lado. Tienes que tener ambas cosas para poder llegar lejos”, sostuvo la joven de 21 años.

En esa línea, Castro puntualizó que, a pesar de que “Guerreros” de Wapa Televisión no tiene el mismo nivel de intensidad que “Reto 4 Elementos”, sí la preparó para este nuevo desafío en su carrera deportiva. Asimismo, detalló, que la convivencia, la incomunicación y dormir a la intemperie son tres circunstancias que no ha podido superar.

Para Lozada, quien desde pequeño se ha destacado en el voleibol, convivir con personas extrañas se le ha hecho “muy fácil”. Lo que sí comparte con su compatriota es ese sentimiento de tristeza y nostalgia al encontrarse lejos de los suyos.

“Yo soy alguien que es muy de familia. Me encanta estar con mi familia. Salimos, siempre estamos haciendo eventos juntos y estar separados de ellos por tanto tiempo se me ha hecho difícil y para colmo, este es mi primer ‘reality show’. Cómo iba a exponer mis emociones en la televisión era algo que antes de irme me preocupaba un poquito”, dijo.

La reacción de Johnny Lozada

Como la mayoría de los padres ante una situación similar, el actor de telenovelas como “Cómplices al rescate” y “Amigas y rivales” se mostró preocupado cuando su hijo le contó sobre la oportunidad de participar en “Reto 4 Elementos”. Esto, en parte, dijo el menor de cuatro hermanos, porque su progenitor conoce de primera mano las presiones que suelen venir con ese tipo de experiencias.

“Se entiende porque él sabe cómo es la industria. Yo soy un chamaco de 24 años que nunca ha aparecido en la televisión y él ha hecho un montón de ‘shows’, él sabe cómo juegan las emociones y él me advirtió de eso antes de irme y, pues, él estaba un poquito preocupado. La primera vez él dijo ‘no sé si debes de ir’. Después yo le dije ‘mira papi yo tengo 24 años y creo que puedo tomar las decisiones yo mismo. Y si algo pasa mal, pues aprendí algo y si algo pasa bueno, pues nada, la pasé bien’ y ahí me empezó a apoyar y dijo ‘pues vamos con todo’”, reveló entre risas.

Lista para cualquier oportunidad

Aunque admitió que le gustaría alejarse un poco de los “realities” para enfocarse en mejorar su desempeño frente a las cámaras, Castro dijo que no le cierra las puertas a cualquier propuesta que llegue a su vida. Gran parte de esta seguridad se la debe al presentador José Figueroa “El Negro”, quien la acompañó desde su primer día en “Guerreros” y también en “Reto 4 Elementos”, donde el puertorriqueño funge como animador “backstage”.

“Cuando yo lo vi no lo podía creer. Yo fui corriendo hacia donde él. Empecé a llorar de la emoción, porque él estuvo conmigo desde el día uno que entré a ‘Guerreros’. Él fue una de las personas que me apoyó y me enseñó. Aprendí demasiado de él y además de ‘Guerreros’, yo tengo que darle mucho las gracias porque me enseñó hasta a cómo estar frente a las cámaras, cómo bregar con mis emociones, a todo. Así que gracias a él también estoy donde estoy”.

Ambos competidores boricuas se manifestaron satisfechos con su desempeño durante su primer día en la competencia y prometieron dar los mejor de sí para poner el nombre de Puerto Rico en alto.